C’est parti pour “Terra Alsatia” à Colmar :

Dès aujourd’hui , vous pouvez découvrir un spectacle incroyable : Terra Alsatia !

Terra Alsatia a déjà été proposé fin 2024 à Mulhouse. 24 000 personnes avaient fait le déplacement. Là c’est le même principe : Un show immersif, un son et lumière de fou. mais cette fois on change l’histoire. Ce nouveau spectacle va vous faire voyager au cœur des vignes alsaciennes. Sur fond de guerres et de bouleversements, le spectacle suit les parcours croisés de plusieurs familles alsaciennes, évoquant amour, trahison, exil, foi et résilience.

📅 : Du 15 octobre au 16 novembre - 2représentation spar jour

📍 : Eglise Saint Joseph de Colmar.

Plus d’infos sur www.terra-alsatia.fr

“Cinoch” revient à Rixheim :

Le festival Cinoch’ fait son grand retour au cinéma La Passerelle.C’est un festival jeune public qui propose films, ateliers et surprises pour initier les enfants au cinéma d’animation.

La programmation s’adresse à tous les âges : Il y a une programmation pour les petits,les 3-6 ans, mais aussi des films pour les enfants à partir de 6/7 ans, et des séances pour ados et adultes.

Une programmation ultra complète à retrouver sur le site www.la-passerelle.fr

📅 : Du 15 octobre au 28 octobre

📍 : La Passerelle à Rixheim

Les Grum’s à voir sur la scène de l’Entrepôt de Mulhouse :

Florian et Thomas sont jumeaux, mulhousiens et surtout ils sont tous les 2 sans filtre. Et avec un humour piquant, ils viennent sur scène pour raconter leur quotidien avec autodérision.

Ce premier spectacle “A deux on forme les gRum’s” a pour objectif de montrer à quel point ils sont identiquement différents.

📅 : Mercredi 15 octpbre et jeudi 16 octobre 20h30

📍 : l’Entrepôt de Mulhouse.

Infos et résa sur www.lentrepot.org