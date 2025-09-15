AUJOURD'HUI EN ALSACE : AGENDA DU 15 SEPTEMBRE
Un café vert organisé à St Louis ce soir :
Un événement organisé dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité. Un moment autour d’un café pour discuter, pour parler écologie, biodiversités, transition énergétique en toute convivialité. Moment idéal pour échanger sur les enjeux de l’écologie dans la vie quotidienne et les solutions que chacun et chacune peut mettre en place.
📅 : Lundi 15 septembre à 18h
📍 : Médiathèque Le Parnasse
C’est gratuit
Événement organisé aussi avec la mairie de Saint-Louis.
Collecte mobile de don du sang :
Les équipes de l’EFS vous attendent aussi nombreux que possible aux collectes mobiles organisées encore cette semaine, partout dans le Haut-Rhin. 15 collectes rien que pour cette semaine !
Conditions pour être donneur : être majeur, en bonne santé et venir avec une pièce d’identité
Lundi :
Roderen : Maison du Village de 16h30 à 19h30
Attenschwiller : Salle polyvalente de 16h30 à 19h30
Michelbach : Salle polyvalente de 16h30 à 19h30
Village Neuf : Boulevard d’Alsace de 9h à 11h30 et de 13h15 à 15h30
Mardi
Steinbrunn le Haut MJC Le Manoir de 16h30 à 19h30
Muhlbach sur Munster : salle des sports de 16h30 à 19h30
Illhaeusern :Salle des fêtes de 16h30 à 19h30
Mercredi
Sausheim : salle de Gymnastique de 15h30 à 19h30
Traubach le Haut : Salle communale de 16h30 à 19h30
Jeudi
Pfetterhouse : salle des fêtes de 16h30 à 19h30
Chalampé : Alsachimie et Butachimie de 11h à 12h30 et de 14h à 16h
Huningue : salle des sports de 16h30 à 19h30
Mitzach : salle des fêtes de 16h30 à 19h30
Vendredi
Algolsheim : salle des fêtes de 16h à 19h30
Muntzenheim : salle Marcel Meyer de 16h30 à 19h30
Jeu de piste organisé un peu partout dans le Haut Rhin :
Un jeu de piste est organisé pour vous permettre de découvrir tout en jouant plusieurs villes du Haut-Rhin. Des villes comme Mulhouse, Ribeauvillé, Kaysersberg ou encore Colmar. Vous choississez une ville, vous vous inscrivez via le site www.insolitprod.com et vous vous lancez.
Entièrement digital et autonome, ce jeu de piste vous invitera à arpenter les plus belles rues du centre-ville, à la recherche de ses mystères cachés et de son passé ! Il faudra répondre à des questions et relever des défis
Votre mission ? Obtenir un maximum de points ! Seule chose à prévoir ? Un smartphone et votre bonne humeur ! Une activité idéale à faire en famille, entre amis ou entre collègues.
📅 : Jusqu'au 31 décembre 2025
📍 : RDV dans l'une des villes participantes
Durée : 1h30 à 2h00
Vous pouvez jouer le jour et à l'heure de votre choix, en toute autonomie !