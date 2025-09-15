Un café vert organisé à St Louis ce soir :

Un événement organisé dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité. Un moment autour d’un café pour discuter, pour parler écologie, biodiversités, transition énergétique en toute convivialité. Moment idéal pour échanger sur les enjeux de l’écologie dans la vie quotidienne et les solutions que chacun et chacune peut mettre en place.

📅 : Lundi 15 septembre à 18h

📍 : Médiathèque Le Parnasse

C’est gratuit

Événement organisé aussi avec la mairie de Saint-Louis.

Collecte mobile de don du sang :

Les équipes de l’EFS vous attendent aussi nombreux que possible aux collectes mobiles organisées encore cette semaine, partout dans le Haut-Rhin. 15 collectes rien que pour cette semaine !

Conditions pour être donneur : être majeur, en bonne santé et venir avec une pièce d’identité

Lundi :

Roderen : Maison du Village de 16h30 à 19h30

Attenschwiller : Salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Michelbach : Salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Village Neuf : Boulevard d’Alsace de 9h à 11h30 et de 13h15 à 15h30

Mardi

Steinbrunn le Haut MJC Le Manoir de 16h30 à 19h30

Muhlbach sur Munster : salle des sports de 16h30 à 19h30

Illhaeusern :Salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Mercredi

Sausheim : salle de Gymnastique de 15h30 à 19h30

Traubach le Haut : Salle communale de 16h30 à 19h30

Jeudi

Pfetterhouse : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Chalampé : Alsachimie et Butachimie de 11h à 12h30 et de 14h à 16h

Huningue : salle des sports de 16h30 à 19h30

Mitzach : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Vendredi

Algolsheim : salle des fêtes de 16h à 19h30

Muntzenheim : salle Marcel Meyer de 16h30 à 19h30

Jeu de piste organisé un peu partout dans le Haut Rhin :

Un jeu de piste est organisé pour vous permettre de découvrir tout en jouant plusieurs villes du Haut-Rhin. Des villes comme Mulhouse, Ribeauvillé, Kaysersberg ou encore Colmar. Vous choississez une ville, vous vous inscrivez via le site www.insolitprod.com et vous vous lancez.

Entièrement digital et autonome, ce jeu de piste vous invitera à arpenter les plus belles rues du centre-ville, à la recherche de ses mystères cachés et de son passé ! Il faudra répondre à des questions et relever des défis

Votre mission ? Obtenir un maximum de points ! Seule chose à prévoir ? Un smartphone et votre bonne humeur ! Une activité idéale à faire en famille, entre amis ou entre collègues.

📅 : Jusqu'au 31 décembre 2025

📍 : RDV dans l'une des villes participantes

Durée : 1h30 à 2h00

Vous pouvez jouer le jour et à l'heure de votre choix, en toute autonomie !