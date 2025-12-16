Balade en calèche de Noël à Cernay :

Prenez place dans une calèche, et confortablement installés, laissez-vous porter par le pas des chevaux, pour une balade qui vous mènera à la découverte de l'histoire et du patrimoine de la ville de Thann. Détendez-vous et profitez de ce moment hors du temps avec les illuminations de Noël. Une balade familiale et conviviale grâce à laquelle l'histoire de la ville n'aura plus de secret pour vous !

Balade d'une durée de 30 minutes. Prévoir des vêtements chauds

📅 : Mercedi 17 décembre à 14h15, à 15h, à 15h45, à 16h30, à 17h15 et à 18h

📍 : Cernay

Pensez à réserver et vous renseigner via www.tourisme-thann-cernay.fr

Spectacle de Pin Up à la Bringue :

Les pin up d’Alsace vous attendent à la Bringue pour un spectacle d’exception présenté par Coco Das Vegas. Les pin-ups d’Alsace vous proposent des spectacles mêlant le glamour du cabaret avec le raffinement de l’effeuillage. Paillettes, strass, plumes, c’est le cocktail parfait pour du beau spectacle. Il y aura en prime une ambiance rock, des stands de tatoo et de piercing sans compter tous les espaces de restaurations présents en permanence à la Bringue à Wittenheim

📅 : Mardi 16 décembre

📍 : Bringue Wittenheim







Le spectacle Déviante à découvrir à l’Entrepôt de Mulhouse :

“Déviantes” est un spectacle avec Joséphine Draï et Diana Laszlo et mise en scène par Maurice Barthélémy. Sur scène : une éditrice légèrement nympho sur les bords rencontre une pédopsychiatre autoproclamée, un peu trop cash, agressive et pas vraiment politiquement correcte… ça fait des étincelles !

Ensemble, elles décident de réinventer les contes pour enfants — trop sages, trop gentils, trop gnangnan à leur goût. Résultat : des histoires revisitées façon stand-up sous acide. Préparez-vous : ça va être mordant, trash et surtout, franchement drôle !

📅 : Mardi 16 décembre 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse