Collectes mobiles de don du sang :

Chaque jour, des vies dépendent de la générosité des donneurs de sang. Le don du sang est un geste crucial et simple qui permet de sauver jusqu’à 3 vies mais aussi d’améliorer les conditions de vie de nombreux malades.

Conditions : être majeurs, en bonne santé et venir avec une pierre d’identité

Lundi :

Wettolsheim : La Vigneraie de 16h30 à 19h30

Wintzenheim : Salle Laurentia de 16h à 19h30

Sainte Croix aux mines : Salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Mardi :

Orbey : Salle polyvalente de 16h à 19h30

Saint-Louis : Maison pour tous A. Schweitzer de 16h30 à 19h30

Houssen : Mairie de 16h30 à 19h30

Mercredi :

Altkirch : la Halle au blé de 15h30 à 19h30

Pulversheim : Salle polyvalente de 15h30 à 19h

Jeudi :

Bergheim Centre sportif et culturel de 16h à 19h30

Galfingue Salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Vendredi :

Ingersheim Villa Flech de 16h à 19h30

Kembs : Salle Polyvalente de 16h à 19h30

Vous pouvez profiter de Locagonfle durant ses vacances scolaires

Les élèves alsaciens sont en vacances scolaires. Si vous ne savez pas quoi faire pour occuper vos enfants, direction le Parc des Expositions de Colmar. LocaGonfle est ouvert depuis ce samedi. Locagonfle c’est un immense parc de jeux gonflables de plus de 6000 m² !Petits et grands pourront s'amuser et se défouler dans ce paradis du divertissement indoor.

Au programme : des châteaux, des toboggans, des trampolines et même des jeux en bois pour varier les plaisirs ! A noter que comme les éditions précédentes, un espace pour les tout-petits est prévu.

📅 : Tous les jours de 10 à 18h jusqu’au dimanche 1er mars

📍 : Parc Expo de Colmar.

C’est le lundi des Roses à Sundhouse :

Le lundi des Roses est l’un des temps forts du carnaval de Sundhouse et c’est aujourd’hui. Une soixantaine de groupes, de chars décorés et différentes troupes de carnavaliers vont défiler dans les rues du village. Environ 1800 carnavaliers participent à ce moment unique à Sundhouse ! Départ de la cavalcade à 14h.

Toute la journée, la salle polyvalente sera ouverte pour une journée festive XXL. Au programme : Ambiance dès le matin à la salle polyvalente, maquillage, musique et surprises.

📅 : Lundi 16 février à partir de 10h ( cavalcade à partir de 14h)

📍 : Sundhouse