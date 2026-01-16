Le Mulhouse Food Festival est de retour :

Pour la 3eme année, le Mulhouse Food Festival investit Motoco et propose un événement familial, gourmand et populaire. Un événement qui permet de rassembler la gastronomie mulhousienne et alentour en un seul lieu.

Cette année, le public pourra découvrir 15 restaurateurs locaux mais pas seulement : il y aura aussi un marché de créateurs, un invité surprise ainsi que de nombreuses animations.

En prime : FLOR FM, sera en direct sur place demain dès midi pour vous faire vivre le Mulhouse Food Festival.

Billetterie sur les réseaux sociaux du Mulhouse Food Festival

📅 : Samedi 17 & dimanche 18 janvier de 11h à 21h

📍 : Motoco Mulhouse

Hybrid training ce dimanche à Rouffach :

Une séance Hybrid Training est proposée ce week- end au domaine Santolina à Rouffach. Une séance sportive qui allie cardio et renforcement musculaire, encadrée par un coach diplômé. Et après l’effort, le réconfort : un brunch healthy vous sera proposé. VOus pourrez prolonger avec une heure de détente dans l’espace sauna Hammam du domaine. (en supplément)

📅 : Dimanche 18 janvier 10h30

📍 : Domaine Santolina de Rouffach

Places limitées à 12 personnes

Plus d’infos sur la page instagram studiobyju

C’est parti pour la saison des carnavals :

Le 1er carnaval de cette année 2026 a lieu ce week end à Willer sur Thur. Les Rebelles de la Thur donnent rendez-vous au public pour un grand week-end placé sous le signe de la fête, de la musique et de la tradition carnavalesque.

Demain, place au bal de carnaval à la salle polyvalente dès 19h30

Dimanche, Rdv pour le défilé. Dès 14h, 40 groupes défileront pour le tout premier carnaval de la saison

📅 : Samedi 17 & dimanche 18 janvier

📍 : Willer sur Thur