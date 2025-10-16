Formation aux premiers secours en Santé mentale :

Dans le cadre des Semaines d'Information sur la Santé Mentale, le service action territoriale du Centre hospitalier de Rouffach organise une session de formation aux Premiers Secours en Santé Mentale. C’est une formation nationale et citoyenne ouverte à tous pour former le plus de monde possible. Pour savoir quoi faire si l’on est face à une personne en détresse mentale. L’idée est de savoir comment repérer une personne en mal être et savoir réagir;

Cette formation est ouverte à toute personne majeure, simplement motivée par l’envie d’aider. Pas besoin d’avoir des connaissances en santé mentale.

📅 : Jeudi 16 Octobre 2025 de 9h à 12h et de 13h à 17h / Vendredi 17 Octobre 2025 de 9h à 12h et de 13h à 17h

📍 : Centre hospitalier Rouffach

Si ça vous intéresse, réservez au préalable. Vous pouvez le faire encore pour la journée de demain : www.santementale68.fr





Coup d’envoi de "Vignobles en scène" :

A partir de demain, l’Alsace vivra au rythme de Vignobles en Scène. Un événement inédit qui met à l’honneur la richesse du vignoble et l’imagination de ceux qui le cultivent. Cette manifestation invite le plus grand nombre à vivre des expériences originales au cœur de la Route des Vins d'Alsace.

Banquets raffinés, animations insolites, ateliers immersifs et concerts au milieu des vignes .. La programmation est dingue et ultra variée.

📅 : Du 17 au 19 octobre

📍 : Route des vins d'Alsace

Le programme complet : www.routedesvins.alsace/vignobles-en-scene-alsace/







Afterwork à Colmar :

RDV à l’Indus Beer&Cie pour l’afterwork de ce 16 octobre. Grignotages, cocktails avec notamment de nouveaux cocktails à découvrir et Tarifs afterwork seront bien sûr proposés… Quant à l’ambiance DJ, elle sera assurée par Alex Da Kosta.

📅 : 16 octobre à partir d e19h

📍 : Indus Beer&Cie de Comar