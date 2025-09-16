Portes Ouvertes de l’Afpa à Mulhouse et Colmar :

14 centres Afpa du Grand Est vous ouvrent leurs portes aujourd’hui, dont 2 dans le Haut-Rhin Que vous soyez avec ou sans emploi, en recherche de formation, d'alternance, en reconversion professionnelle, en réflexion ou sans solution, cette journée est faite pour vous.

Vous pourrez découvrir les formations et plateaux pédagogiques, échanger avec des formateurs et repartir avec toutes les informations pratiques sur les métiers, les financements possibles, les débouchés...

📅 : Mardi 16 septembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h

📍 : Centre Afpa de Mulhouse et Colmar

Ouverture saison Riverhin à Village Neuf :

Le RiveRhin fête ses 20 ans et proposera ce soir une soirée anniversaire exceptionnelle pour une saison anniversaire prometteuse. Ce soir vous saurez tout sur les spectacles qui seront proposés tout en faisant la fête.

Soirée présentée par Sébastien Bizzotto & animé le DJ Vladimir Spoutnik

📅 : Mardi 16 septembre 19h30

📍 : Riverhin de Village Neuf

Gratuit

Boutique solidaire à Wittelsheim

Une boutique dans laquelle vous trouverez des vêtements, jouets, accessoires de seconde main à petits prix au profit de la Croix-Rouge Française de Wittelsheim. Chaque achat soutient directement nos actions de solidarité locale.

📅 : Jusqu'au 31 décembre - tous les jeudis de 9h à 12h et tous le svendredis de 14h à 17h

📍 : Maison de la Solidarité - Rue de Staffelfelden à Wittelsheim