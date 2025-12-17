Spectace d'improvisation de Noel à St Louis :

Depuis plusieurs années, l’association Athila profite de la période des fêtes pour proposer un spectacle d’improvisation au profit des Restos du Cœur de Saint-Louis. Une tradition solidaire qui se poursuit cette année encore. « ImproNoël », une soirée entièrement dédié à l’univers de Noël. Le public pourra y découvrir un Père Noël comme on ne l’a jamais vu, une révolte de lutins, un possible trafic de sapins ou encore des cadeaux qui prennent mystérieusement vie. L’entrée au spectacle est gratuite, mais les spectateurs sont invités à participer à une collecte destinée aux familles accompagnées par l’association. Les dons recherchés concernent principalement des produits pour bébés (couches tailles 4 et 5, produits d’hygiène, lait « 3 croissance », petits pots sucrés et salés) ainsi que des produits de confort tels que chocolat en poudre, café soluble, thé ou tisanes.

📅 : Mercredi 17 décembre 20h

📍 : Foyer de St Louis

Retour du Brivan ce soir :

Le Brivan, la scène ouverte alsacienne est de retour à La Bringue, village Décathlon Wittenheim. Le food court accueille ce soir encore le sartistes de la scène ouverte. Des artistes alsaciens issus de disciplines différentes qui ont l’occas de montrer l’étendue de leur talent à un vrai public durant 5 minutes. Des artistes que l’on découvre au fur et à mesure de la soirée.

📅 :Mercredi 17 décembre 20h30

📍 : la Bringue à Wittenheim. Entrée gratuite, 6 corners sur place pour manger.

Un son et lumière à Cernay :

Un spectacle nommé “l’horloge magique du père noël”. Un son et lumière avec musique, danse, jongleurs de feu, marionnette. Pour le scénario : « Dans le monde magique du Père Noël, c’est l’effervescence ! Les Elfes finissent de préparer les cadeaux car à minuit, l’horloge enchantée ouvrira la porte qui mène à notre monde pour la distribution des cadeaux. Mais un maléfice frappe l’horloge qui s’arrête…Vite, il faut agir ou les enfants de notre monde n’auront rien sous leurs sapins ! » . Chaque représentation dure environ 30 minutes. Le spectacle est gratuit et accessible à tous.

📅 : Jusqu'au 21 décembre 19h

📍 : Eglise St Etienne de Cernay

Ce son et lumière est offert par la Ville de Cernay