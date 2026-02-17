Bal de carnaval aujourd’hui :

- A Habsheim :

Aujourd’hui c’est mardi gras et c’est donc, comme le veut la tradition, le jour de bal du carnaval de Habsheim. Une soirée organisée par les membres de l’ACLS St Martin, avec le groupe Challenger.

Petite restauration, buvette et vestiaire à disposition.

📅 : Mardi 17 février 20h30

📍 : Salle Lucien Geng à Habsheim.

- A Mittlach :

Bal de Mardi gras avec grand concours avec l’élection de Miss Carnaval.Coup d’envoi à 20h30 avec entrée gratuite jusqu’à 21h30 ( 10 euros l’entrée - Tarifs réduits pour les personnes déguisées.)

📅 : Mardi 17 février 20h30

📍 : Salle polyvalente Mittlach

Sortie raquette nocturne au Lac Blanc :

Une expérience insolite, très sympa à vivre en nocturne. A la nuit tombée, vous partez en raquette avec un guide pour une balade d’une heure environ. Direction une cabane où vous attend une fondue préparée avec les fromages de nos montagnes. Une rando pour des groupes de 2 à 10 personnes. Il faut avoir au moins 8 ans. Réservation obligatoire 24h à l’avance.

Matériel (raquettes et bâtons) mis à disposition gracieusement.

Prévoir des vêtements chauds et imperméables et une paire de chaussures adaptée, une gourde avec de l'eau.

En cas d’enneigement insuffisant, la sortie raquettes sera transformée en randonnée pédestre et maintenue (pas d’annulation)

RAPPEL : les équipements neige sont obligatoires pour accéder à la station du Lac Blanc.

Génération Céline ce soir au Zénith de Strasbourg :

Un nouveau spectacle XXL qui emmènera le public au cœur de l’univers musical de la plus grande chanteuse francophone de tous les temps : CÉLINE DION.

Un spectacle inédit qui célèbre la carrière exceptionnelle de cette icône de la musique. Une expérience immersive et émotionnelle proposées par de jeunes artistes aux voix uniques

Deux heures de concert pour tous les fans de CÉLINE avec toutes ses chansons mythiques…

📅 : Mardi 17 février à 20h

📍 : Zénith de Strasbourg