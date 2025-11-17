Marché de Noël du MISE

le MISE c’est le Musée d’Impression sur étoffe de Mulhouse. Il ouvre son marché de Noel dès aujourd’hui. Le thème de cette année est : Le Noël Art Nouveau du MISE; Ce marché de Noël est un marché artistique qui va nous permettre de découvrir l’Art nouveau et l’Art déco en proposant des créations uniques. Vous découvrirez également les œuvres de plusieurs créatrices, spécialement imaginées pour ce marché.

📅 : Jusqu'au 31 décembre 2025

En novembre : ouvert du mercredi au dimanche, de 13h à 18h.

En décembre : ouvert du mardi au dimanche, de 13h à 18h.

Ouverture exceptionnelle les 24 et 31 décembre, de 10h à 16h.

📍 : Musée de l'Impression dur Etoffe de Mulhouse .

Possibilité de devenir bénévole pour la banque alimentaire :

La Banque Alimentaire du Haut-Rhin lance un appel à la solidarité et vous pouvez y répondre des aujourd’hui en devenant bénévole pour la Collecte Nationale. Elle aura lieu les 28 et 29 novembre prochain. Cette collecte est cruciale car elle permet de près de 10 % des approvisionnements annuels du réseau, soit l’équivalent de 20 millions de repas en 2024.

Mais encore faut-il des bénévoles pour 2h, 3h ouplus… . Si vous avez un peu de temps vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hu JeVeuxAider.gouv.fr.

C’est la Quinzaine M2A de réduction des déchets.

Jusqu'au 30 novembre prochain, Mulhouse Alsace Agglomération invite les habitants à passer à l’action pour la planète avec la Quinzaine m2A de Réduction des Déchets. Deux semaines d’animations, d’ateliers et de rencontres pour apprendre à consommer autrement, réparer, réutiliser et réduire ensemble nos déchets.

Il y aura 215 actions proposées par 84 partenaires comme par exemple un plongeon dans le dressing d’une fashion victim, une expérience participative proposée avec le relais est pour comprendre les impacts de la mode et découvrir des alternatives durables.

📅 : Jusqu'au 30 novembre

📍 : M2A

Plus d’info et programme complet sur : www.m2a.fr/environnement/prevention-reduction-dechets/quinzaine-m2a-de-la-reduction-des-dechets/