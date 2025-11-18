Concours de collectes de vêtements :

C’est pareil chez tout le monde ou presque : les armoires débordent souvent de vêtements que l’on ne porte plus. Textiles, linges de maison, chaussures et petite maroquinerie usagés encombrent nos poubelles alors qu’ils peuvent être recyclés. En moyenne, chaque français produit 7kg de déchets textiles par an. Pour sensibiliser les habitants à la nécessité de trier, un concours de collecte est organisé.

Les sacs seront pesés lors du dépôt qui aura lieu à 2 points de collecte :

- Mardi 18 novembre à la salle des pompiers - rue Principale à Lauw de 16h à 19h

- Mercredi 19 novembre à la Filature – rue Paul Strauss à Ronchamp de 16h à 19h

Le gagnant ayant déposé la plus grande quantité de textiles en kg bénéficiera d’un cadeau d’une valeur de 50 Euros provenant du Relais Est.

Collectes mobiles don du sang

Les équipes de l’Etablissement Français du Sang se mobiliseront cette semaine encore partout dans le Haut-Rhin. Objectif collecter un maximum de don du sang. Et avec les fêtes de fin d’année qui approchent, les besoins sont de plus en plus importants.

Pour rappel : pour être donneur, il faut être majeur, en bonne santé et venir avec sa pièce d’identité !

Mardi

Neuf Brisach salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Wolfgantzen salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Burnhaupt le Haut : Carré Martin Studer de 16h à 19h30

Mercredi :

Wittenheim Foyer Ste Barbe de 16h à 19h30

Rodern Salle St Georges de 16h30 à 19h30

Pfastatt Maison des Association de 15h30 à 19h30

Jeudi

Ruelisheim Foyer St Nicolas de 16h30 à 19h30

Mulhouse Clemessy collecte réservée de 10h à 2h et de 13h à 16h

Kaysersberg Vignoble (Sigolsheim) salle Adrien Zeller de 16h30 à 19h30

Reiningue salle multiactivités de 16h30 à 19h30

Vendredi

Kembs salle polyvalente de 16h à 19h30

Seppois le bas salle polyvalente de 16h à 19h30

Lapoutroie salle des loisirs de 16h30 à 19h30

Atelier Cirque à partir de demain à la Comète de Hésingue :

La Comète à Hésingue vous invite à plonger dans l’univers fascinant du cirque avec deux journées d’ateliers, et ça commence demain. Chaque journée comprend trois séances d’1h30, pour permettre aux enfants de s’initier à plusieurs disciplines dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Au programme : cirque aérien (tissu, trapèze, cerceau), jonglerie (foulards, balles, anneaux), équilibre (boule, fil), acrobaties au sol et mini-trampoline, diabolo, mais aussi expression corporelle et clownerie. Des sessions encadrées par des artistes circassiens professionnels

On vous en parle aujourd’hui parce qu’il faut impérativement s’inscrire avant www.lacometehesingue.fr

📅 : Mercredi 19 Novembre à 10h30 (séance spéciale parents-enfants dès 3 ans ; gratuit pour les parents), à 13h30 et 15h

Samedi 22 Novembre 2025 à 10h30, 13h30 et 15h

📍 : Comète Hésingue