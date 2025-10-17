Christophe Alévêque à L'entrepôt de Mulhouse :

Il revient avec sa revue de presse ! Une thérapie de groupe improvisée sans tabous et sans limites. Christophe Alévêque s’amuse à déchiffrer l’actualité pour dénoncer, pour mettre à mal l’impunité des gens de pouvoir et les manipulateurs de l’information. Cela fait un moment que Christophe Alévêque propose cette revue de presse mais plus le temps passe et plus l’actualité lui donne de quoi faire. Surtout en ce moment !

📅 : Vendredi 17 octobre et samedi 18 octobre 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse.

Info et résa sur www.lentrepot.org.

L’ambiance Halloween qui s’installe dans les différents parcs en Alsace

J-1 avant le début des vacances scolaires. J-1 aussi avant de pouvoir profiter de l’ambiance Halloween un peu partout en Alsace et au delà :

Le parc animalier de Sainte Croix pour profiter de la saison halloween 2025, sous l’influence Tissandra, la sorcière des vents. Au programme, Jeux de pistes, spectacles, repas des animaux et stand de maquillage pour petits et grands.

Cigoland : l e parc de Kintzheim s’empare d’un nouveau thème : le Coffre Maudit, d’où cinq fantômes se sont échappés pour transformer Cigoland en un terrain de jeu hanté. De nombreuses animations vous seront proposées sur ce thème, tout le parc sera décoré et les attractions thématisées. Vous pouvez en profiter jusqu’au dimanche 02 novembre.

Parc du Petit Prince à Ungersheim : Ambiance Halloween avec attractions thématisées, spectacles, personnages surprenants, décoration et 2 nocturnes spéciales l'une le 25 octobre l'autre le 31 octobre.

Première édition de la Reininguoise :

Encore un bel événement qui s’inscrit dans le cadre d’Octobre Rose : la Reininguoise !

La toute première édition de cette marche solidaire en rose aura lieu demain à Reiningue. Une marche familiale de 5 km à travers la forêt communale qui invite chacun à se mobiliser contre le cancer, dans une ambiance conviviale et colorée.

📅 : Samedi 18 octobre - Départ 15h

📍 : Stade de foot de Reiningue

L'inscription est de 5 euros pour les adultes.

Tous les bénéfices de la journée seront reversés à l’association Les Craquantes Roses, ainsi qu’à la recherche contre le cancer du péritoine.