Salon “Warum nicht” à Mulhouse

Le Salon transfrontalier “Warum Nicht !” revient au Parc Expo de Mulhouse. Cet événement incontournable s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent construire leur avenir professionnel de part et d’autre du Rhin.

Objectif : faciliter l’accès aux stages, aux apprentissages et aux opportunités d’emploi en France comme en Allemagne.

Le matin (9h-12h30) : réservé aux collégiens, lycéens et étudiants, avec des ateliers et conseils pratiques

L’après-midi (14h-18h) : dédié aux demandeurs d’emploi, aux personnes en reconversion professionnelle et aux salariés en quête de nouvelles opportunités en Allemagne. Les visiteurs pourront tester leur niveau de français ou d’allemand, faire corriger leur CV

📅 : Mercredi 17 septembre de 11h à 18h30

📍 : Parc expo de Mulhouse

Place de l’emploi à Colmar (demain) :

La Place de l’Emploi est un événement organisé par France Travail et ses partenaires. C’est un villages itinérant de l’emploi qui s’installe en plein centre-ville pour proposer des solutions d’emploi. Les visiteurs peuvent

rencontrer des professionnels de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement social.

Accéder à des informations sur les dispositifs de mobilité, de logement, d’aides financières.

Participer à des ateliers de préparation à l’emploi ou à la reconversion.

L'évenement arrive demain à Colmar

📅 : Jeudi 18 septembre à partir de 14h

📍 : sur le Parking de la salle Europe, 13 rue d’amsterdam à Colmar

C’est gratuit et ouvert à tous







Le retour de Ciné cool :

CINÉ-COOL revient en Alsace . Jusqu’au 21 septembre vous pourrez profiter de séances à 5 euros dans les cinémas participants. En Alsace, le cinéma la Passerelle de Rixheim, ciné croisière de Cernay, Florival Guebwiller, le Kinépolis de Mulhouse, le CGR à Colmar, la salle Gérard Philipe à Wittenheim, Le Bel air à Mulhouse ou encore le Palace à Altkirch participent tous à l’opération

Ciné -cool offrira aussi la possibilité de découvrir des avant-premières exclusives (certaines avec les équipes des films)

📅 : Jusqu'au 21 septembre

📍 : Tous le scinés participants