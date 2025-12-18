“Un corps pour deux” à découvrir à l’Entrepôt de Mulhouse :

“ Un corps pour deux” est une très belle comédie avec de l’émotion ,des surprises et évidemment beaucoup de rires. L’histoire de Julien, séducteur charismatique, et Lise médecin qui a tourné le dos à l’amour et se concentre sur son travail.

Leurs chemins se croisent de manière inattendue lorsque Julien pousse la porte du cabinet médical de Lise. Forcément, la rencontre entre ces 2 personnes que tout oppose s’annonce explosive, drôle et finalement touchante.

📅 : Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 décembre 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Info et résa sur www.lentrepôt.org

Autre spectacle ce soir : Complètement Space

Une pièce de théâtre, une pièce d’humour avec un superbe casting : Valérie Mairesse, Paul Belmondo ou encore Sandrine Quétier ! Pour l”histoire : Jacqueline et Michel gagnent un séjour dans l’espace au sein d’une équipe de scientifiques renommés. Leur mission : explorer la planète BK812 afin de ramener une nouvelle source d’énergie qui pourrait bien sauver la Terre. Seulement voilà, ils ne connaissent absolument rien à la science ! Et la cohabitation avec les autres scientifiques s’annonce difficile… et pourrait bien mettre en péril la mission !

📅 : Jeudi 18 décembre

📍 : Théâtre de la Sinne de Mulhouse

afterwork ce soir à Colmar :

Un afterwork spécial Noel au Rota Club. Un moment festif, convivial pour fêter tous ensemble la fin de l’année et l’arrivée des fêtes. Au programme les tarifs afterworks évidemment et l’ambiance DJ assurée par DR Boost

📅 : Jeudi 18 décembre 19h

📍 : Rota Club de Colmar