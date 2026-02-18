Afterwork à Mulhouse :

RDV ce soir au P’tit Bar pour une soirée qui s’annonce mémorable. Tarifs afterwork évidemment de mises mais aussi amuse bouche et puis une ambiance festive, conviviale avec Pierre Dupray aux platines . Une soirée idéale pour décompresser après le boulot.

📅 : Mercredi 18 fevrier 19h

📍 : P'Tit bar à Mulhouse

Une soirée Clous sur le thème du carnaval demain :

Bonne nouvelle pour les étudiants alsaciens : une soirée Carnaval sera organisée demain par le Clous de Mulhouse, le BVE et l’UHA. On parle d’une énorme soirée déguisée pour les étudiants avec ambiance DJ, concours de déguisements, petite restauration sur place et des surprises.

📅 : Jeudi 19 fevrier dès 20h

📍 : Noumatrouff de Mulhouse

Inscriptions obligatoires sur crous-strasbourg.fr rubrique sortir bouger.

Mika en concert ce soir à Strasbourg :

La superstar mondiale de la pop MIKA est de retour sur scène avec “le Spinning Out Tour”. Une tournée pour présenter son nouvel album pop tout en anglais ‘Hyperlove”

Cette tournée a débuté le 6 février dernier à Amiens et déjà elle passe par l’Alsace.

Un concert qui s’annonce inoubliable avec cet artiste reconnu dans le monde entier comme un artiste exceptionnel.

📅 : Mercredi 18 février 20h

📍 : Zénith de Strasbourg.