Carrefour européen du Patchwork à Sainte Marie aux Mines :

Considéré depuis sa création en 1994 comme l'un des 3 plus grands événements mondiaux par les passionnés, le Carrefour Européen du Patchwork 2025 se déroulera jusqu’au 21 septembre. L'événement propose tous les ans un large éventail d'œuvres textiles comme le Patchwork, le mixed media, la teinture,et la dentelle : toutes les écoles de l'art textile se retrouvent pour 4 jours.

IL y a aussi un riche programme de cours et de conférences avec des professionnels. L’occas d’apprendre pleins de choses, de découvrir de nouvelles techniques.

Si vous êtes adeptes du fait maison, ce carrefour européen du Patchwork est fait pour vous !

📅 : Jusqu'au 21 septembre

Jeudi 18 septembre 2025 : de 9h à 18h

Vendredi 19 septembre 2025 : de 9h à 18h

Samedi 20 septembre 2025 : de 9h à 18h

Dimanche 21 septembre 2025 : de 9h à 17h

📍 : Val d'Argent à Sainte Marie aux Mines

Nouveau spectacle à l’entrepôt de Mulhouse “Ce soir les femmes se lâchent”

Une comédie romantique et moderne réservée à celles et ceux qui sont convaincus qu’en amour tout est possible. Après 32 ans de mariage, Catherine découvre grâce à un post-it sur le frigo que son mari la quitte. Alors que Catherine s’apprête à faire une croix sur sa vie amoureuse, l’amour frappe à sa porte. Il est parfait à un détail près … il a l’âge de son fils. Et surtout son mari va réapparaître !

“Ce soir les femmes se lâchent est à découvrir à partir de ce soir à l’entrepôt de Mulhouse.

📅 : jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 septembre à 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

info et résa sur www.lentrepot.org







Afterwork ce soir à Colmar :

Cette semaine, on se retrouve au Club Le Rota. Toute l'équipe vous attend pour clôturer la saison estivale en beauté. Au programme : Tarifs afterwork - Tarte Flambée - Amuse bouche - Cocktails

Pour l’ambiance, présence du DJ Ian Kaçara et Tiger Sparks

📅 : jeudi 18 septembre 19h

📍 : Club Le Rota à Colmar