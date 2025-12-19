Roller disco de Noel :

Rendez-vous au FORUM Jean-Marie Zoellé à Saint-Louis des demain et jusqu’au mardi 23 décembre pour profiter de l'ambiance de Noël en soirée Roller Disco

En fonction des horaires, les ambiances seront variées. Le but ets de faire plaisir à tout le monde

Demain par exemple :

14h - 16h ambiance familiale de noël

16 h - 18 h : pop, dance, disco

18 h - 22 h : urbain français, hip hop, électro, techno

📅 : Samedi 20 décembre de 14 à 22h puis dimanche 21, lundi 22 et mardi 23 décembre de 10 à 18h

📍 : Forum St Louis

Tarifs : 5 €, location de patins comprise. Il est interdit d'apporter ses propres patins.

Un spectacle ce soir à Wintzenheim :

C’est le Pole Handicap de l’association Résonance (situé à Logelbach et Colmar) qui propose ce spectacle ce soir. La structure accompagne des enfants ou des adultes en situation de polyhandicap. Cette année les équipes et les jeunes accompagnés ont souhaité pour le spectacle de fin d’année se mettre en scène plutôt que d’être consommateurs.

Au programme :

Des chants signés en Makaton, un mode de communication alternatif.

Des chants « classiques » chantés par l’équipe

Des danses adaptées aux personnes en situation de polyhandicap

Du Djembé.

Le spectacle sera complété par des présentations et démonstrations sportives

📅 : vendredi 19 décembre à partir de 17h

📍 : Halle des fêtes de Wintzenheim.

L’entrée est gratuite. Une urne pour des dons au profits des activités des services sera sur place. Une petite restauration sucrée sera proposée sur place.

La Troupe Quendor propose son spectacle de Noel :

La troupe équestre Quendor proposera son nouveau spectacle de Noël demain . Au programme : des cascades équestres, mais aussi du rire et de la poésie. ce conte de Noël nous entraîne dans une aventure épique et familiale, où l’on découvre que, parfois, le plus grand des courages c’est de demander de l’aide. Autour du spectacle, qui se joue à couvert, il y aura un petit marché de Noël éclairé aux flambeaux qui proposera des produits artisanaux et locaux et un bar à chocolat chaud

📅 : Samedi 20 décembre 17h

📍 : Moulin de la licorne à Jungholtz