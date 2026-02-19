Salon des loisirs créatifs à Mulhouse :

Le salon des loisirs créatifs 2026 - Mille & une idées - est de retour à Mulhouse ! Moment idéal pour les adeptes du fait-main. Ce salon accueillera près de 70 marques, boutiques et créateurs au Parc Expo de Mulhouse. Pendant ces trois jours, le public pourra faire le plein de matériel et de fournitures pour les futurs bricolages et créations !

📅 : Du jeudi 19 au dimanche 22 fevrier de 10 à 18h

📍 : Hall 4 duparc expo de Mulhouse







Place au Showcase Florfm ce soir :

Nouvel événement FLOR FM ce soir à Blotzheim. Un showcase avec 2 artistes sur scène ! Une artiste coup de cœur à découvrir c’est Mathilda suivie de celle qui a fait son retour en ce début 2026 avec le single Comme d’hab : Joyce Jonathan ! Un titre résolument tourné vers l’amour qui annonce un nouvel album pour 2026.

📅 : Jeudi 19 février 20h ( ouverture de sportes 19h15)

📍 : Casino Barrière de Blotzheim

Interview, live, pour seulement 300 auditeurs privilégiés.

Afterwork ce soir à Colmar :

C’est au Mamie Mosa que vous êtes attendus ce soir pour le traditionnel afterwork de la région colmarienne. Sur place : une importante carte de Cocktails à découvrir, des créations originales et des saveurs surprenantes.

Côté ambiance :DJ Totem sera présent avec un son chill House

📅 : Jeudi 19 février à partir de 19h

📍 : Mamie Mosa de Colmar