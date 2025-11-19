Concert d’Helena ce soir au Zénith de Strasbourg

Elle n’a pas gagné la star academy mais elle est incontestablement l’une des grandes révélations de l’émission : Helena est ce soir en Alsace Elle est actuellement en pleine tournée.. Et c’est une tournée triomphale qui l’emmene de salles en salles avec à chaque fois un public conquis. Ses premières chansons sont à son image : aussi touchantes qu’authentiques et toujours remplies d’espoir et d’humour. Des chansons qui deviennent des hymnes comme Summer Body ou encore mauvais garçon. Ce soir elle invite le public alsacien à venir chanter avec elle, à plonger dans son univers musical!

📅 : Mercredi 19 novembre 20h

📍 : Zénith Strasbourg

Foire Sainte Catherine demain à Altkirch :

La foire Sainte Catherine à Altkirch est une tradition établie depuis plus de 500 ans. Ce grand marché annuel attire près de 15 000 personnes dans les rues de la capitale du Sundgau. Près de 400 exposants attendent les visiteurs. La foire Sainte Catherine aura lieu demain à partir de 8h. Si vous habitez dans le secteur ou si vous devez circuler dans Altkrich, prenez vos dispositions

📅 : Jeudi 20 novembre

📍 : Altkirch

C’est la “Semaine pleine de Pep’s” à Colmar :

Une semaine organisée par La Pep’s de Colmar, une semaine dédiée à l’entrepreneuriat qui propose des ateliers 100 % gratuits, des rencontres et échanges avec des experts et des entrepreneurs. Cet événement s’adresse à toutes elles et ceux qui souhaitent lancer une entreprise ou qui souhaitent faire grandir une entreprise. Tout est pensé pour vous accompagner dans votre aventure entrepreneuriale !

📅 : Mer. 19 novembre à 14h00 : « Développer sa visibilité grâce au web »

Jeu. 20 novembre à 11h00 : « Découverte de la pépinière et des entrepreneurs »

Jeu. 20 novembre à 14h00 : « Pitcher pour convaincre »

Ven. 21 novembre à 09h00 : « Réussir son Business Plan »

📍 : Pep’s de Colmar

C’est gratuit