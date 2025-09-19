Le championnat de France de Padel à Kingersheim :

Le Padel, c’est le sport émergent dans le monde et en France. Et ce week end, place au championnat de France de la discipline.

Et ça se passe chez nous ! RDV chez Casa Padel Kingersheim. 3 jours de compétitions avec les meilleurs

joueurs du circuit français. L’occas de découvrir ce sport de raquette

Le championnat de France mettra trois catégories à l’honneur : Seniors Hommes, Seniors Femmes et Para-padel.

📅 : Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre

📍 : Casa Padel Kingersheim

Salon du modélisme ce week end à Mulhouse :

Un bon plan qui va faire kiffer les petits et les grands : le Salon du Modélisme - Playmobil ! Le programme est vraiment cool, vous allez retrouver les plus gros amateurs et professionnels du miniature autour de réseaux ferroviaires, maquettes et modèles réduits (trains, voitures, camions, aéronefs, bateaux) avec en prime toute une expo Playmobil.

Un univers où les petites histoires qui nous font rêver depuis l’enfance deviennent réalité !​

📅 : samedi 20 et dimanche 21 septembre

📍 : Cité du train de Mulhouse

“Les Mulhousiennes” sont de retour ce week end !

Retour de la course à pied caritative. A nouveau des milliers de marcheuses et coureuses vont se mobiliser au bénéfice de la lutte contre le cancer du sein. Comme d’habitude, tout commence demain avec les Kids. Premiers départs à 14h du stade de l’Ill. Dimanche 9 000 femmes sont attendues pour courir ou marcher peu importe. Cette année, 2 parcours sont proposés un de 5 km , un autre de 10km

Pour les Kids :

premiers départs à 14h

Zumba géante pour tout le monde parents / enfants à 17h

Pour les femmes :

ouverture du village à 8h.

Echauffement en musique à 9h

Chorale géante à 9h15

Départ de la course à 10h

📅 : Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 11h à 18h30

📍 : Stade de l'Ill - Mulhouse