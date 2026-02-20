AUJOURD'HUI EN ALSACE : AGENDA DU 20 FEVRIER
C’est parti pour le Carnaval 2026 de Mulhouse :
Il ya déjà plusieurs événements ces derniers jours en lien avec le carnaval de Mulhouse. Mais le grand week end de Carnaval c’est pour ces samedis et dimanches.
Demain :
- 13h carnaval des enfants au centre ville.
- 14h concours de déguisement sous chapiteau place de la réunion
- 19h30 à 22h : Festival de musique carnavalesque sous chapiteau place de la Réunion
- 22h à 2h : La Nuit des Fous avec DJ - chapiteau place de la Réunion (pins obligatoire)
Dimanche :
- 14h31 : Départ de la 73e Cavalcade internationale des Fous
- 16h30 à 19h : Charivari final - place de la Réunion et sous le chapiteau
Nouveaux concerts d’Indochine en Alsace :
INDOCHINE est actuellement en pleine tournée avec son « Arena Tour », la plus importante et la plus attendue tournée de 2025. Après 92 dates toutes SOLD OUT et plus de 850 000 billets vendus, le groupe a ajouté de nouvelles dates afin de répondre à la demande encore plus forte. Et ce soir, Indochine revient à Strasbourg.
📅 : Vendredi 20 et samedi 21 février 20h
📍 : Zénith de Strasbourg
Pour info : le concert événement de cette tournée record sera diffusé sur TMC le mercredi 4 mars en prime time !
Soirée Génération 2000 au Phare à Altkirch :
Encore un bon plan pour faire la fête en Alsace : Rendez-vous ce soir avec la soirée Génération 2000 au Phare à Altkirch. Le dj résidant FLOR FM, DJ Mast va vous mixer les meilleurs hits des années 2000. Un véritable voyage dans le temps. Une excellente soirée à vivre avec Florfm
📅 : Vendredi 20 février
📍 : Le Phare à Altkirch