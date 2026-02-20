AUJOURD'HUI EN ALSACE : AGENDA DU 20 FEVRIER

C’est parti pour le Carnaval 2026 de Mulhouse : 

Il ya déjà plusieurs événements ces derniers jours en lien avec le carnaval de Mulhouse. Mais le grand week end de Carnaval c’est pour ces samedis et dimanches. 

Demain : 

  • 13h carnaval des enfants au centre ville.
  • 14h concours de déguisement sous chapiteau place de la réunion
  • 19h30 à 22h : Festival de musique carnavalesque sous chapiteau place de la Réunion
  • 22h à 2h : La Nuit des Fous avec DJ - chapiteau place de la Réunion (pins obligatoire)

 

Dimanche : 

  • 14h31 : Départ de la 73e Cavalcade internationale des Fous
  • 16h30 à 19h : Charivari final - place de la Réunion et sous le chapiteau

 

Nouveaux concerts d’Indochine en Alsace : 

INDOCHINE est actuellement en pleine tournée avec son « Arena Tour », la plus importante et la plus attendue tournée de 2025. Après 92 dates toutes SOLD OUT et plus de 850 000 billets vendus, le groupe a ajouté de nouvelles dates afin de répondre à la demande encore plus forte. Et ce soir, Indochine revient à Strasbourg. 

📅 : Vendredi 20 et samedi 21 février 20h 

📍 : Zénith de Strasbourg 

Pour info : le concert événement de cette tournée record sera diffusé sur TMC le mercredi 4 mars en prime time !

Soirée Génération 2000 au Phare à Altkirch : 

Encore un bon plan pour faire la fête en Alsace :  Rendez-vous ce soir avec la soirée Génération 2000 au Phare à Altkirch. Le dj résidant FLOR FM, DJ Mast va vous mixer les meilleurs hits des années 2000. Un véritable voyage dans le temps. Une excellente soirée à vivre avec Florfm

📅 : Vendredi 20 février 

📍 : Le Phare à Altkirch

 

