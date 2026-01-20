Collectes mobiles de don du sang :

Malheureusement, aujourd’hui le sang ne se fabrique pas mais il se donne. Des milliers de patients comptent sur la générosité des donneurs pour vivre, guérir et espérer. Chaque poche de sang est une chance de plus pour quelqu’un. En un peu moins d’une heure, vous pouvez sauver jusqu’à 3 vies .

Pour être donneur, il faut être majeur, en bonne santé et venir avec une pièce d’identité.

Mardi :

Pfaffenheim : salle multifonction de 16h30 19h30

Heidwiller : salle polyvalente de 15h30 19h30

St Hyppolite : salle des fêtes 16h30 19h30

Mercredi

Illzach : salle des fêtes de 15h30 à 19h

Bantzenheim : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Muespach : salle polyvalente de 16h à 19h30

Jeudi :

Ottmarsheim : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Colmar : Campus du Biopole collecte réservée de 11h30 à 14h30

Fessenheim : salle des fêtes de 16h à 19h30

Vendredi

Herrlisheim près Colmar : Gymnase de 16h30 à 19h30

Dessenheim : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Masevaux Niederbruck : salle polyvalente de 16h à 19h30







Forum de recrutement à Ensisheim :

Si vous êtes à la recherche d’une opportunité professionnelle dans le secteur d’Ensisheim Guebwiller, RDV ce matin à la médiathèque d’Ensisheim. Plusieurs entreprises qui recrutent seront présentes. Des contrats en CDI, en CDD ainsi que des stages seront proposés sur place dans des secteurs très variés : animation, Maintenance, commerce, bâtiment, restauration, industrie etc…

📅 : Mardi 20 janvier de 9h à 12h

📍 : Médiathèque Ensisheim

L’entrée est libre.

Vous pouvez venir avec ou sans CV. D’ailleurs vous pourrez compléter un mini CV à l’espace coaching à l’entrée et bénéficier de conseils.

Cine-ried à la Grange à Riedisheim :

Ciné-Ried est un concept né il y a 4 ans et l’idée est de réunir des fans de ciné autour de grand classique. De vieux films qui ont marqué toute une génération, voire plusieurs générations. Ce soir, c’est le film “Bas les masques” qui sera projeté. On plonge dans le monde de la presse avec un journal menacé de rachat mais une enquête sur un caïd de la pègre permettra de changer la situation.

Juste avant le film Pierre-Louis Céréja, journaliste spécialisé en cinéma, fera une introduction au film et à l’issue de la projection, il abordera quelques points précis de celui-ci et dialoguera avec les spectateurs. La Compagnie Mosaïque assurera l’accueil et l’ambiance de la soirée

📅 :Mardi 20 Janvier de 19h30 à 22h

📍 : la Grange Riedisheim

Tarifs : 5 euros

Foire aux livres à Sausheim :

La foire aux livres est un événement chaque année à la recyclerie de la Cité du réemploi à Sausheim. Vous y trouverez toutes sortes de livres comme des romans, des livres jeunesse, des livres de cuisine ou encore de bien-être. Tous proposés à des prix très bas. Ces centaines de livres seront triés et classés par catégories.

📅 : Mardi 20 au vendredi 30 janvier de 14 h à 18 h et samedi 31 janvier de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

📍 : Cité du Réemploi à Sausheim