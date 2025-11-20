“Surprise partie” à découvrir à l'Entrepôt de Mulhouse :

“Surprise Partie” c’est le nom de la comédie à découvrir à l’Entrepôt. L’histoire de Laurent qui est un winner, tout lui réussit. Franck est un looser, et pour couronner le tout, sa femme vient de le quitter. Pour lui changer les idées, une Surprise-Party exceptionnelle est organisée pour son anniversaire. Laurent va lui faire rencontrer Camille, une jeune femme imprévisible … Et comme dans toutes les bonnes comédies, rien ne va se passer comme prévu.

📅 : Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 novembre 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse.

Infos et résa sur www.lentrepot.org







Concert de Louane ce soir à Strasbourg :

La chanteuse qui a représenté la France à l'Eurovision en 2025 est ce soir en concert au Zenith de Strasbourg . Louane a commencé sa carrière il y a 10 ans. Dix ans plus tard, elle est une incontournable de la scène française. Aujourd’hui Louane vient vers ses fans alsaciens avec son cinquième album “solo", qu'elle est fière de présenter comme celui qu'elle a fabriqué seule ou presque.

Le concert de Louane “solo tour” c’est donc ce soir

📅 : Jeudi 20 novembre 20h

📍 : Zénith de Strasbourg

Afterwork à Colmar :

Cette semaine RDV au Shelby à Colmar pour porfiter de l'afterwork. A programme : Ambiance chaleureuse, créations originales au Shaker, amuse bouche, tarifs afterwork et concert live de Jazz Releas Band. Un moment parfait pour décompresser après le boulot.

📅 : Jeudi 20 novembre à partir de 19h

📍 : Shelby à Colmar