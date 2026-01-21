10eme édition des nuits de la lecture :

A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 25 janvier, on lit la nuit ! Autour du thème "Villes et campagnes", des milliers d'événements sont organisés partout en France, mais aussi à l'étranger, pour promouvoir la lecture. De très nombreuses bibliothèques et médiathèques en Alsace participent à cet événement en proposant des lectures liées au thème et pleins d'événements autour.

Quizz et blind test par exemple à Ferrette

Atelier d’écriture à Wintzenheim

Ambiance cocooning et ouverture nocturne à Ensisheim

Jeu de piste, spectacle ou encore atelier créatif à Mulhouse

📅 : Du 21 au 25 janvier 2026

📍 : Bibliothèques et médiathèques du Haut - Rhin

Retrouvez toute la programmation sur le site officiel de l’évenement www.nuitsdelalecture.fr

On plonge dans le Moyen Âge à la ferme d’Argentin :

La ferme d’Argentin est tout au long de l’année une très belle idée sortie en famille. Un lieu accueillant au cœur de la nature à Liepvre qui permet de découvrir les animaux, la végétation et l’agriculture. En ce moment vous découvrez aussi le Moyen Âge. En 1 000 ans, cette période a été riche en innovations, échanges commerciaux et découvertes. Nos ancêtres ne ressemblent peut-être pas tant que cela à l’idée que nous nous en faisons.

📅 : Mercredi 21, samedi 24 et dimanche 25 janvier de 10h à 16h30

📍 : Ferme Argentin à Liepvre

Renseignement sur : www.ferme-argentin.com

Afterwork à Mulhouse ce soir :

Rendez-vous au P’TIT BAR pour cet afterwork, pour passer un agréable moment entre amis, collègues autour de bon cocktails (avec modération s’il sont alcoolisés)

Au programme : amuse-bouche, cocktail et ambiance DJ. PIERRE DUPRAY aux platines pour vous faire passer une très belle soirée

📅 : Mercredi 21 janvier 19h

📍 : P'TIT BAR à Mulhouse





