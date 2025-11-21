Ouverture de plusieurs marchés de Noël :

Ça y est c’est parti pour l’ambiance Noël en Alsace. Les premiers marchés de Noël ouvrent officiellement . Ouverture des cabanons à Munster, à Volgelsheim, à Sélestat;

et puis ouverture du marché de Noël de Mulhouse : Pendant plus d’un mois, la ville se transforme en un véritable village de Noël, avec des chalets décorés et des illuminations féeriques. Un marché à découvrir place de la Réunion, place des victoires, place de la Concorde. Le petit train de Noël sillonne les allées du marché pour relier les spots phares, pendant que le grand sapin trône sur la place des Victoires. Et pour les enfants sages : le Père Noël sera présent les 23 et 24 décembre à l’Atelier de Noël.

Narcoss hypnotiseur à découvrir ce week end :

Narcoss est à la fois hypnotiseur et mentaliste. Il propose un spectacle de fou, il a un talent de dingue. Vous allez halluciner. Un spectacle qui s’annonce immersif et énigmatique. Vous ne serez pas de simples spectateurs, mais les véritables acteurs de cette aventure hors du commun.On va vraiment plonger dans un monde intriguant !

📅 : Samedi 22 novembre 21h - dimanche 22 novembre 14h

📍 : Foyer Saint-Martin à Ensisheim.

Le “Milhouse festival” est en cours :

Mulhouse devient la capitale du stand-up : Pour la toute première fois, Mulhouse accueille SON propre FESTIVAL D’HUMOUR !!Ce Milhouse Festival a débuté hier et continuera encore aujourd’hui et demain

Ce soir place à un humoriste qu’on apprécie beaucoup sur Florfm : Bartosz ! IL sera là avec son spectacle Cours Bartosz. Demain , le Festival se terminera en beauté avec un gala de stand-up exceptionnel au Théâtre de la Sinne !

Venez découvrir une sélection d’artistes confirmés qui ont déjà brillé sur les plus grandes scènes françaises et au Festival de Montreux : Urbain, Sofia Belabbes, Merwane Benlazar, Lala Sagna, Albizzer

📅 : Vendredi 21 novembre et saùmedi 22 novembre

📍 : Théatre de la Sinne à Mulhouse