Ambiance Jazzy à partir d’aujourd’hui à Colmar :

Le Colmar Jazz Festival marque chaque année la rentrée colmarienne avec ses concerts et son ambiance jazzy. Cette 29ème édition débute aujourd’hui et se tiendra jusqu’28 septembre ! 10 jours de jazz dans des lieux emblématiques de Colmar : Le Grillen, le Théâtre municipal, la Salle Europe, mais aussi des lieux patrimoniaux, une librairie, un cinéma ou un kiosque en plein air.

📅 : Jusqu'au 28 septembre

📍 : Colmar

Plus d’infos et billetterie sur : www.colmar.fr/jazz

Des séances de relaxation proposées dans le Haut Rhin :

Que ce soit pour prendre un temps pour soi, réduire la fatigue physique, mentale, émotionnelle… les séances de relaxation seront idéales. Des séances pour vous permettre d’améliorer votre bien-être au quotidien avec des postures douces, des respirations, des relaxations. C’est ouvert aux femmes, aux hommes, aux ados aussi….

Apportez votre tapis et laissez vous guider. Il y a une séance ce soir 18h15 à Burnhaupt le bas, 19h50 à Cernay ou alors lundi 29 septembre 14h15 à Thann

Réservation uniquement via l'up de Mulhouse en ligne ou par téléphone

Visite guidée de Motoco à Mulhouse :

Motoco est un lieu bien connu à Mulhouse. Un lieu de production artistique créé en 2012 dans le quartier de DMC. Ce bâtiment de 8 500 m2 abrite plus de 90 ateliers d'artistes ainsi que deux espaces événementiels. La visite du bâtiment permet de comprendre l'histoire et le fonctionnement atypique du lieu tout en découvrant le travail de certains artistes en passant dans leurs ateliers.

Il faut impérativement réserver avant ce soir : boutique.tourisme-mulhouse.com/billetterie/visites-guidees

📅 : Mercredi 24 septembre de 11h à 12h

📍 : Motoco Mulhouse