Jeu de piste organisé un peu partout dans le Haut Rhin :

Un jeu de piste est organisé pour vous permettre de découvrir, tout en jouant, plusieurs villes du Haut-Rhin. Des villes comme Mulhouse, Ribeauvillé, Kaysersberg ou encore Colmar. Vous choississez une ville, vous vous inscrivez via le site www.insolitprod.com et vous vous lancez.

Entièrement digital et autonome, ce jeu de piste vous invitera à arpenter les plus belles rues du centre-ville, à la recherche de ses mystères cachés et de son passé ! Il faudra répondre à des questions et relever des défis

Votre mission ? Obtenir un maximum de points ! Seule chose à prévoir ? Un smartphone et votre bonne humeur !

Une activité idéale à faire en famille, entre amis ou entre collègues.

Durée : 1h30 à 2h00

Vous pouvez jouer le jour et à l'heure de votre choix, en toute autonomie !

Le retour des dîners insolites à la cité du Train de Mulhouse :

Le Dîner Insolite fait son grand retour, accompagné d'une nouveauté : le Déjeuner Insolite à la Cité du Train de Mulhouse !

L'événement propose d’abord une visite du musée. Puis vous prendrez place à bord du Trans-Europ-Express, prestigieux train de voyageurs européen, pour un dîner ou un déjeuner insolite. Dans l’ambiance luxueuse d’une 1ère classe historique, dans les années 70, laissez-vous transporter par un menu gourmand, mettant à l’honneur des saveurs d’antan revisitées avec élégance.

C’est le week-end prochain mais il faut réserver sa table directement sur le site de la Cité du Train.

Diner insolite :

Date : vendredi 26 septembre 2025

Heure : de 18h à 23h

Tarif : 85€ / convive

Déjeuner Insolite :

Date : samedi 27 septembre 2025

Heure : de 12h à 15h

Tarif : 70€/ convive

📅 : vendredi 26 septembre & samedi 27 septembre

📍 : Cité du train de Mulhouse

Collectes mobiles de don du sang :

Si vous êtes majeurs, en bonne santé… Si vous avez un peu de temps, alors n’hésitez pas à participer à l’une des collectes mobiles de don du sang organisées par les équipes de l’EFS.

Un don peut sauver 3 vies !

Mardi

Kunheim salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Widensolen salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Uffheim : maison des Associations de 16h30 à 19h30

Mercredi

Habsheim : salle d’Eveil de 16h30 à 19h30

Sierentz salle Agora de 16h à 19h30

Jeudi

Soultzbach les Bains: Maison des Associations de 16h30 à 19h30

Raedersdorf : salle des fêtes de 16h à 19h30

Hegenheim : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Vendredi :

Illtal : salle communale de 16h30 à 19h30

Oltingue : salle polyvalente de 16h à 19h30

Zillisheim : salle polyvalente de 16h30 à 19h30