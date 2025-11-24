Collecte mobile de don du sang :

Comme chaque semaine, les équipes de l’EFS organisent de nombreuses collectes de don du sang.

Comme chaque semaine, on vous en parle sur Florfm. Il y en aura forcément une près de chez vous car pour cette semaine pas moins de 16 collectes sont prévues. Et c’est sans compter sur les maison des dons à Mulhouse et Colmar qui vous accueillent toute l’année

Conditions : pour être donneur, il faut être majeur en bonne santé

Venez avec votre pièce d’identité. Comptez une heure de votre temps ( 1H = 3 vies sauvées)

Lundi

Ingersheim : Villa Fleck de 16h à 19h30

Munster : Foyer Emmaüs de 16h à 19h30

Eschentzwiller : salle du Muhlbach de 16h30 à 19h30

Village Neuf : Boulevard d’Alsace de 9h à 11h15 et de 13h15 et de 15h30

Mardi

Walheim : salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Mulhouse : IUT de 11h30 à 15h

Saint Louis : Maison pour tous Schweitzer 16h30 à 19h30

Biesheim : Salle St Exupéry 16h30 à 19h30

Mercredi

Sierentz : Salle Agora 16h à 19h30

Buhl : Cercle MJC de 16h à 19h30

Jeudi

Montreux Vieux : salle des fêtes 16h30 à 19h30

Kunheim : salle des fêtes 16h30 à 19h30

Mulhouse : Campus Fonderie de 11h30 à 15h

Vendredi :

Durmenach : Foyer St Georges de 16h30 à 19h30

Waltenheim salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Mulhouse Fondation Dolfuss de 13h30 à 19h

Marché de Noël de Munster :

L’ambiance Noël s’installe partout en Alsace petit à petit. Les marchés de noël ouvrent progressivement. Coup de projecteur aujourd’hui sur le marché de Noël de Munster. Un marché authentique niché au cœur de la vallée avec ses chalets en bois qui mettent en valeur les produits régionaux et l'artisanat local. Tout un programme d'animations vous y attend : concerts de l'Avent, partage de la soupe au Munster, rencontre avec le Saint-Nicolas… St Nicolas qui descendra du ciel le 06 décembre vers 16h

📅 : Jusqu’au 31 décembre

📍 : Munster

Jeu de piste de noel à tenter dès aujourd’hui :

Un jeu de piste pour découvrir ou redécouvrir le marché de Noël de Mulhouse sous un nouveau jour ! La mission est simple : récolter un maximum de points ! Comment ? Nous avons disséminé aux 4 coins du marché de Noël des défis et questions en tous genres : QCM à résoudre, photos insolites à prendre, vidéos à réaliser ou encore chansons classiques à revisiter ! Plus vous répondrez correctement, plus vous relevez de défis, plus vous gagnerez de points ! Drôle, interactif, ludique, ce jeu est adapté aussi bien aux familles qu'aux groupes d'amis, peu importe leur âge !

Seule chose à prévoir ? Un smartphone, des vêtements chauds et votre bonne humeur ! A partir de vendredi, ce jeu de piste sera aussi proposé à Colmar, toujours au coeur du marché de Noel

Réservation : www.insolitprod.com/jeu/jeu-de-piste-marche-de-noel-christmas-tour-mulhouse