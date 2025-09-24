Séance découverte de “la lanterne magique”

Pour bien débuter sa 15e saison, le club de cinéma de Village-Neuf « La Lanterne Magique » propose une séance gratuite.

La Lanterne Magique fait partie d’un réseau de 80 ciné-clubs autour du monde qui cherche à transmettre le plaisir de découvrir le cinéma aux enfants tout en s’amusant. Une semaine avant chaque projection, les membres du club reçoivent un journal illustré leur présentant le film. A chaque séance, ils seront accueillis par deux animateurs qui joueront pour eux un spectacle en lien avec le film.

📅 : Mercredi 24 septembre - 14h

📍 : Riverhin à Village -Neuf

Sséance découverte gratuite

Place au “Mercredi animé” à Altkirch :

Des structures gonflables sont installées au centre d'Altkirch, pour le plus grand bonheur des enfants ! La ville d’Altkirch, en partenariat avec l’association de commerçants Altkirch Traditions, oeuvre en faveur de l’attractivité et de la dynamisation de son centre-ville.

📅 : Mercredi 24 Septembre de 14h à 18h

📍 : Centre ville Altkirch

Cet évènement est réservé à un jeune public (enfants)

Retour de l’opération “M ta santé” :

M ta Santé, c'est le nom de ce camion qui propose des bilans de prévention et de dépistage des cancers féminins. Des actions de prévention aux populations éloignées du soin

📅 : - Le mercredi, de 13h à 19h

- Le jeudi, de 10h à 18h

- Le vendredi, de 9h à 17h

📍 : Quartier Drouot-Jonquilles à Illzach Modenheim

M ta Santé accueille tout le monde, gratuitement et sans rendez-vous