Retour du festival de l’humour de Colmar :

Colmar accueille chaque année des humoristes de renom dans le cadre de son Festival d'Humour. Un festival réputé !

La programmation le prouve cette année encore : Ca commence ce soir avec un duo d’humoriste alsacien Patricia Weller et Denis Germain. Demain présence de D’Jal , Jeudi place à Marie s’infiltre et son spectacle “Culot”. Vendredi, c’est Paul Mirabel qui sera là et puis samedi le mondial de l’impro sera organisé. Enfin dimanche, c’est Olivier de Benoist que vous pourrez découvrir ! Encore une belle édition à venir.

📅 : du Mardi 25 au dimanche 30 novembre

📍 : Parc Expo de Colmar ( sauf ce soir, RDV au casino barrière de Ribeauvillé)

www.festival-humour-colmar.fr/

Coup d’envoi du marché de Noël de Colmar :

Le marché de noël de Colmar est incontestablement le plus connu et celui qui attire le plus de touristes dans le Haut-Rhin. Laissez-vous séduire par l'atmosphère magique des illuminations, des chalets et des animations festives.

Les Marchés de Noël de Colmar vous invitent à vivre une expérience féerique au cœur de la vieille ville. Car oui il n’y a pas un mais bien 6 marchés de noels proposés cette année encore et répartis un peu partout dans la Ville ( Place des Dominicains, place de l’Ancienne Douane, Koïfhus, place Jeanne d’Arc, Petite Venise et Le marché gourmand sur le plateau sportif de la montagne verte).

📅 : Jusqu’au 29 décembre

📍 : Colmar

2 nvx films à découvrir à la Margelle de Staffelfelden :

Tous les mois à La Margelle, un film tout public et un film jeune public sont projetés en numérique sur grand écran, et à petits tarifs (5€ et 4€ pour les moins de 12 ans) ! Pour ce soir diffusion de “Moi qui t’aimais”. Un biopic sur Montand et Signoret avec Roschdy Zem et Marina Foïs.

Demain, c’est le film d’animation Super Grand Prix qui sera proposé au public.

📅 : Mardi 25 novembre & mercredi 26 novembre 20h

📍 : Margelle de Staffelfelden.