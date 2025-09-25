Street Impro live débarque demain à l’Entrepôt de Mulhouse :

Inspiré du célèbre Punch Club (québecois),des joueurs d’impro en provenance de troupes d’improvisation de France, du Québec et d’ailleurs, vont s’affronter dans des matchs d’improvisation où la seule règle est… qu’il n’y a pas de règles. L’enjeu est de vous faire vibrer et rire, sans oublier de remporter la battle.

📅 : vendredi 26 septembre 20h30

📍 : L'Entrepôt de Mulhouse

Infos et résa sur www.lentrepot.org

Le lendemain, Merwane Benlazar sera sur la scène de l’Entrepôt pour travailler son nouveau spectacle. Un spectacle en rodage à découvrir samedi 27 septembre dès 20h30

Coup d’envoi d’un festival tribute à St Louis :

Le mot « tribute » signifie hommage en français. Un tribute band est donc un groupe de reprises qui rend hommage à un artiste ou un groupe.

Un festival consacré à ces groupes commence aujourd'hui à St Louis. Ce soir, place à un Tribute Rolling Stones. Demain place à des reprises des Beatles et samedi soirée dédiées aux années 80.

A chaque fois, il y aura un espace restauration.

📅 : Jeudi 25 septtembre, vendredi 26 septembre & samedi 27 septembre

📍 : Forum Jean-Marie Zoellé - St Louis

Afterwork à Colmar :

Cette semaine, l’afterwork est de retour au Mannala Pills. RDV à partir de 19h , venez passer une agréable soirée entre amis , collègues ou en famille dans ce bar aux airs de chalet autrichien.

Au programme ce soir :

Tarif afterwork

amuse Bouche

Cocktails

Et présence de DJ MOM’s pour l’ambiance.

📅 : Jeudi 25 septembre 19h

📍 : Mannala Pills - Comar