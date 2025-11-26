Retour de l’Improlab à St Louis :

Rendez-vous pour une nouvelle édition d’IMPROLAB avec l’Athila de Saint-Louis ! La compagnie ludovicienne repart pour une nouvelle année sur la Scène de l'Entrepotes ! Ce soir, ce sera une spéciale Cluedo ! Un cadavre, des suspects, personne ne sait qui est le coupable… pas même lui ! Sur scène, les enquêteurs demanderont aux comédiens de faire revivre en impro certaines situations bien précises pour reconstituer petit à petit la vérité.

📅 : Mercredi 26 novembre 20h30

📍 : Entrepôtes de St Louis

Plus d'infos sur www.athila.fr.





Avis aux jeunes est concours de dessin est en cours à Hirsingue :

Un concours ouvert aux jeunes entre 6 et 14 ans. C’est l'école de peinture associative Graphe qui propose ce concours. Laissez libre cours à votre imagination . Vous pouvez utiliser toutes sortes de techniques. Il y a juste un thème qui est imposé : la maison alsacienne

Pour participer, il suffit de déposer son œuvre avec noms prénoms adresse mail et numéro de téléphone. Les dessins seront exposés au marché de noël de Hirsingue les 13 & 14 décembre. 10 seront primés.

📅 : Concours ouvert jusqu'au 05 décembre

📍 : Office du tourisme d'Altkirch ou Graphe Hirsingue







Nouvelle édition du Brivan ce soir :

Direction la Bringue à Wittenheim pour ce nouveau Brivan. La Bringue, situé dans le village Décathlon Wittenheim, c’est un food court vraiment très sympa. Et le lieu ouvre ses portes aux artistes du Brivan. La scène ouverte alsacienne permettra cette fois encore à des artistes alsaciens ( peu importe leur expérience, peu importe leur discipline) de se produire sur scène face à un vrai public durant 5 minutes

📅 : Mercredi 26 novembre 20h30

📍 : La Bringue à Wittenheim. Entrée gratuite, 6 corners sur place pour manger.