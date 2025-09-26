Oktoberfascht à la Ferme des moines :

Rendez-vous à Jungholtz pour la 5e édition de l’Oktoberfacht. Trois week-ends de fête sous chapiteau et ça commence ce soir ! Soirée Millenium avec le meilleur des années 90/2000 en présence du DJ Florfm Alex Da Kosta Demain ce sera soirée disco Fun.

L’Oktoberfacht à Junghlotz s’impose désormais comme un rendez-vous incontournable en Alsace.

L’entrée est payante (15€ sur place, 13€ en prévente / 25€ la soirée de clôture en prévente, 28€ sur place).

Pass week-end : 24€ les deux soirées (vendredi + samedi) / 35€ le week-end de clôture (vendredi 10 + samedi 11 octobre)

📅 : vendredi 26 septembre & samedi 27 septembre

📍 : Cité du train de Mulhouse

Réservations recommandées pour profiter pleinement de l’événement.

Portes ouvertes de l’école chien guide de Cernay :

C’est dimanche que l’école chien guide de Cernay ouvre ses portes au grand public. Ecole qui a pour vocation de former des chiens guide pour personnes non voyantes ou mal-voyantes. (une dizaine de chiens sont remis chaque année dans le Grand Est). L’objectif de cette journée est de faire connaitre l’école au plus grand nombre et sensibiliser au handicap visuel.

Au programme des ateliers, des démonstrations, des échanges aussi …

Les portes ouvertes de l’école chien guide de Cernay c’est ce dimanche à partir de 10h.

Milhouse Comedy Club fait sa première télé !

Le Milhouse Comedy Club annonce la venue du Top Comedy Club, l’émission présentée par Mathieu Madénian et diffusée sur France TV – Culturebox. Les équipes de Top Comedy Club parcourent la France à la découverte des meilleurs comedy clubs et mettent en lumière les talents de chaque région. C’est donc le Milhouse Comedy Club qui a été choisi pour mettre en avant les talents locaux

Mathieu Madénian sera l'animateur de cette émission télé. Il sera accompagné de 11 artistes qui comme Bartosz

📅 : Vendredi 26 septembre de 19h à 23h

📍 : Atelier Bar de Mulhouse

Saison Halloween à Europa Park :

L’ambiance Halloween est de retour à Europa Park. Comme toujours, la déco thématique va vous mettre dans l’ambiance avec les milliers de citrouilles et plantes automnales, mais il y a aussi les parades, les spectacles et animations 100% Halloween qui seront proposées. C'est en famille que vouspourrez cette année encore profiter de ce temps fort d'EUROPA PARK, profiter des fantômes, sorcières et autres apparitions surnaturelles

📅 : RDV du 27 septembre au 2 novembre - tous les jours de 9h à minimum 18h.

📍 : Europa-Park à Rust

Infos et billetterie sur www.europapark.de

Info + : Election Mister France :

L’élection de Mister France Alsace 2025 c’est demain au Casino Barrière de Ribeauvillé. Vous pourrez voter pour votre candidat préféré, celui représentera notre région à l’élection nationale. Mais aussi et srtt profiter d’une belle soirée avec tout un programme de spectacle et d’animations. Présence aussi des artistes alsaciens Maëlie et Victor.