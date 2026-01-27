“Le casse de l’année” à voir au théâtre de la Sinne ce soir

Une pièce qui met en scène une cambrioleuse de renom, assidûment recherchée par les polices du monde entier. Son nouveau « gros coup » a, comme à son habitude, été minutieusement préparé, réglé dans les moindres détails… Seul imprévu de taille : le même soir et au même moment, Sam, cambrioleur débutant de petite envergure peu doué, décide lui-aussi de s’attaquer à la maison ! Il y a donc une voleuse ou un voleur de trop ...

Dans cette pièce, on a le plaisir de retrouver Booder. Il a décidé de délaisser un peu le stand-up pour la comédie, pour le théâtre et on le retrouve donc dans Le Casse de l’année.

📅 : Mardi 27 janvier 20h

📍 : Théatre de la Sinne à Mulhouse

Trial indoor au Zénith de Strasbourg :

Après avoir enflammé le Zénith de Strasbourg lors de ses 2 derniers passages en 2018 et 2024, le Trial Indoor International fait son grand retour ! Une soirée exceptionnelle mêlant adrénaline, technique et spectacle. Une discipline qui se pratique en moto de nature très impressionnante, ce sport mélange équilibre, vitesse, agilité et précision.

Le but ? Franchir des zones composées d’obstacles sans poser les pieds à terre. Un show sportif aussi impressionnant que captivant avec les meilleurs pilotes au monde de la discipline!

📅 : Mardi 27 janvier 20h

📍 : Zénith de Strasbourg

Du ciné ce soir et demain à la Margelle de Staffelfelden :

Tous les mois à La Margelle, un film tout public et un film jeune public sont projetés sur grand écran. C’est à chaque fois l’occas de voir un film récent à petits tarifs (5€ et 4€ pour les moins de 12 ans) ! Pour ce soir , c’est le film la bonne étoile qui sera diffusé. Une comédie de Pascal Elbé avec Benoît Poelvoorde et Audrey Lamy. Demain place à un film d’animation. Les plus jeunes pourront découvrir “Heidi et le lynx des montagnes”.

📅 : Mardi 27 janvier 20h pour "La bonne étoile" / Mercredi 28 janvier 15h pour "Heidi et le lynx des montagnes"

📍 : Cinéma la Margelle de Staffelfelden