Spectacle son et lumière à Colmar :

Ce spectacle « Once Upon a Night » est un son et lumière nommé once upon a night qui aura lieu chaque soir à la nuit tombée dans le cloître du musée Unterlinden. L’idée est de venir au musée puis d’aller découvrir ce spectacle assez court 10 minutes environ mais 10 minutes d’émotions intenses. C’est ce qui est promis. L’architecture va s’animer, les chefs d’oeuvre s’éveiller et les couleurs vont exploser.

L’occas unique de découvrir le musée Unterlinden de Colmar comme jamais. !

📅 : Jusqu’au 04 janvier

📍 : Clo$itre du Musée Unterlinden Colmar

Spectacle présenté à 16h45, 17h00, 17h15, 17h30 et 17h45 – Dernière entrée à 17h30

Tarif | 7 € par personne – Gratuit moins de 12 ans

Le billet donne l’accès au musée de 16h à 18h ainsi qu’au spectacle. La boutique de Noël du musée est accessible jusqu’à 18h15.

Nouveau spectacle à l'Entrepôt de Mulhouse :

Si seulement on pouvait choisir sa famille comme dans un jeu des 7 familles ! Ce serait assez cool et c’est sur cette idée un peu folle que repose le spectacle le jeu de cette famille à découvrir à l’Entrepôt de Mulhouse. En tout cas, Laura, working-girl a tiré les mauvaises cartes : Catherine, une mère invasive et autoritaire ; Raymond, un père inexistant ; Julien son petit-ami, un “adulescent” qui passe ses journées à sur sa console et à lui mentir sur sa recherche d’emploi.

Fatiguée de tout gérer, elle décide d'organiser une rencontre entre lui et son père, qu’elle fait passer pour un grand PDG obnubilé par le travail. La rencontre va se transformer en cauchemar pour Julien.

📅 : Jeudi 27, vendredi 28 & samedi 29 novembre 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Afterwork à Colmar :

RDV au Manala Pils ce jeudi pour profiter de l’afterwork de la semaine. Et un afterwork spécial marché de noël. Fabrizio et Emeline vous invitent à venir fêter ensemble le coup d’envoi du marché de Noël colmarien dans une ambiance “Après ski”. C’est Fabrizio qui assurera l’ambiance DJ. Au programme aussi : amuse bouches et tarifs réduits

📅 : Jeudi 27 novembre 19h

📍 :Manala Pils Colmar