Traumatica toujours accessible cette semaine à Europa Park :

Traumatica est un véritable festival de l'horreur qui transforme une partie d'Europa-Park en terrain de jeu pour créatures cauchemardesques. L'événement prend place dans une zone spécialement aménagée du parc. C’est un parcours avec des maisons hantées, des zones thématiques, des acteurs maquillés et déguisés.

Pour cette version 2025, Traumatica promet une immersion encore plus terrifiante dans un univers où la frontière entre fiction et réalité s'efface dangereusement.

📅 : Jusqu’au samedi 08 novembre.

📍 : Europa Park à Rust en Allemagne

La foire Simon et Jude à Habsheim :

Cette foire Simon et Jude est une véritable institution dans la région. Chaque année, elle attire les foules. C’est une grande fête traditionnelle et agricole avec un grand marché et ses 300 exposants et puis tout un tas d’animations ( manèges, concerts, restauration etc…)

📅 : Lundi 27 octobre de 8 à 18h

📍 : Dans les rues de la commune d’Habsheim.

On peut fêter Halloween à NaturOparC à Hunawihr :

Vous aurez l’occas de plonger en famille dans une atmosphère mystérieuse et envoûtante au cœur de NaturOparC. Au programme : un jeu de piste captivant , un Mini-Théâtre immersif , des ateliers créatifs, des jeux et vous pourrez même goûter un menu spécial Halloween.

📅 : Jusqu'au dimanche 02 novembre - chaque jour de 10h30 à 17h

📍 :NaturOparC à Hunawihr

BONUS : demi-tarif pour les enfants déguisés & grand concours photo de déguisements