Le retour de la scène ouverte le Brivan ce soir :

Le Brivan, la scène ouverte alsacienne est de retour en cette année 2026 Comme chaque dernier mercredi du mois, de nombreux artistes alsaciens, quelque soit leur discipline, quelque soit leur niveau, ont la possibilité de monter sur scène et d’être face au public durant 5 minutes. Pour le public, c’est une soirée pleine de surprise.

📅 : Mercredi 28 janvier 20h30

📍 : La Bringue, food court situé dans le village Décathlon Wittenheim

Entrée gratuite, 6 corners sur place pour manger.

Afterwork à Mulhouse :

RDV au salsa café ce soir. Ambiance caliente garantie dans ce bar latino avec des cocktails exotiques et des tapas à partager. Le tout aux tarifs afterwork bien sûr

Côté ambiance, présence de DJ Alan K !

📅 : Mercredi 28 janvier 19h

📍 : Salsa Café Mulhouse

Retour d’Improlab :

Improlab c’est du théâtre d’impro. Une soirée proposée chaque mois par la troupe de l’Athila de Saint-Louis. Les comédiens improvisateurs viendront donc à nouveau pour improviser sur un thème précis. Pour ce soir, ce sera le thème du « Téléphone ». En gros, le spectacle se déroule comme d'habitude… sauf qu’un téléphone posé sur scène peut sonner à tout moment ! Au bout du fil, une voix propose au comédien, un défi, une contrainte, un rebondissement dans l’impro et bien d’autres choses encore...

📅 : Mercredi 28 janvier 20h

📍 : Entrepotes de Saint-Louis

Vous pouvez réserver sur le site www.athila.fr