Nouveau spectacle ce soir à l’Entrepôt de Mulhouse :

C’est une pièce qui s’appelle « Merci, au Suivant ! » . Une comédie sans cons…promis ! Elsa, célibataire trentenaire, croule sous la pression. Celle de sa mère qui rêve de petits-enfants, et celle de sa meilleure amie qui insiste pour la caser.

Mais en réalité, Elsa veut juste la paix. Sauf qu'Elsa finit par s’inscrire à un « Speed Dating » qui va s’avérer plus mouvementé que prévu avec des rencontres aussi loufoques qu’inattendues.

« Merci, au Suivant ! », une comédie moderne et piquante. Un mélange de comédie, café-théâtre, stand-up, improvisation.

📅 : Jeudi 29 janvier, vendredi 30 janvier et samedi 31 janvier 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Info et résa sur www.lentrepot.org

Le concert de Boulevard des Airs ce soir à Sausheim :

Le groupe Boulevard des Airs signe son grand retour sur scène avec "Je rentre à la maison", un sixième album à la fois mélancolique et énergique. Un retour marqué par l’absence du chanteur emblématique Sylvain . Lui se lance dans une carrière solo mais Boulevard des airs continue malgré tout. Et le groupe retrouve aussi la scène avec une tournée, dont une date ce soir dans le Haut Rhin.

📅 : Jeudi 29 janvier 20h

📍 : Ed&n de Sausheim

Info et résa sur www.eden-sausheim.com

Afterwork à Colmar

RDV au Shelby . Plongez une nouvelle fois dans l’ambiance feutrée et élégante des années 30. Des cocktails incontournables qui ont marqué l’histoire vous seront proposés au tarif afterwork bien sûr.

Présence de DJ Malow qui fera vibrer le bar avec une sélection groovy et sophistiquée.

📅 : Jeudi 29 janvier 19h

📍 : Shelby à Colmar

Info plus : Orelsan revient sur scène avec un spectacle inédit, encore plus fort et inattendu.

La tournée 2026 s’annonce déjà comme le rendez-vous immanquable. Concert d’Orelsan ce soir et demain au Zénith de Strasbourg. 2 concerts complets malheureusement !