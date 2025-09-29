AUJOURD'HUI EN ALSACE : AGENDA DU 29 SEPTEMBRE
Marche inclusive demain à Colmar :
La Ville de Colmar organise ce mardi la deuxième édition de la Marche inclusive.Cet événement vise à rassembler les personnes en situation de handicap, leurs aidants, les séniors, ainsi que tous les acteurs engagés pour l’accessibilité et l’inclusion.
Un parcours adapté qui traversera plusieurs rues emblématiques de la ville : rue des Têtes, rue des Boulangers, rue des Marchands, place de la Cathédrale, rue Morel et Grand’Rue.
📅 : Mardi 30 septembre – 14h à 17h
📍 : Départ devant l’Hôtel de Ville Colmar
Bourse aux livres Habsheim :
Des milliers de livres (romans, livres de poche, bd...) enfants, ados et adultes, classés par thèmes (alsatic, cuisine, politique, géographie, bien être, histoire, développement personnel....) à tout petit prix.
Un très large choix, vous y trouverez forcément votre bonheur !
Vente au profit d'APF France Handicap qui est le seul exposant. Les sommes récoltées serviront à financer des actions en faveur des personnes handicapées du département.
📅 : Jusqu'à dimanche de 10 à 18h.
📍 : Rothus à Habsheim
Collectes mobiles de dons du sang :
Plus d’une dizaine de collectes sont prévues un peu partout dans le Haut-Rhin pour permettre à toute personne qui le souhaite de venir donner un peu de son sang. Un acte citoyen indispensable pour sauver des vies.
Si vous le pouvez, mobilisez vous car les besoins sont importants mais les dons eux malheureusement ont tendance à être en baisse.
Conditions : Etre majeur, en bonne santé, venir avec une pièce d’identité.
Prévoyez une heure de votre temps ( collation comprise)
Lundi :
Sainte Croix aux Mines : salle des fêtes 16h30 à 19h30
Artzenheim : Salle polyvalente 17h à 19h30
Rumersheim le Haut salle de musique 16h30 à 19h30
Mardi
Kingersheim : salle polyvalente 16h30 à 19h30
Michelbach le bas : salle père Muller 16h30 à 19h30
Mulhouse Coopérative U de 11h à 12h et 13h à 15h
Mercredi
Bartenheim : Espace 2000 15h30 à 19h30
Lutterbach salle de la Brasserie 15h30 à 19h30
Jeudi
Baldersheim salle polyvalente 16h30 à 19h30
Rantzwiller Foyer St Georges 16h30 à 19h30
Hausgauen salle polyvalente 16h30 à 19h30
Vendredi
Mulhouse IFMS 13h à 17h
Carspach Cercle Caétholique 16h30 à 19h30