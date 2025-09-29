Marche inclusive demain à Colmar :

La Ville de Colmar organise ce mardi la deuxième édition de la Marche inclusive.Cet événement vise à rassembler les personnes en situation de handicap, leurs aidants, les séniors, ainsi que tous les acteurs engagés pour l’accessibilité et l’inclusion.

Un parcours adapté qui traversera plusieurs rues emblématiques de la ville : rue des Têtes, rue des Boulangers, rue des Marchands, place de la Cathédrale, rue Morel et Grand’Rue.

📅 : Mardi 30 septembre – 14h à 17h

📍 : Départ devant l’Hôtel de Ville Colmar

Bourse aux livres Habsheim :

Des milliers de livres (romans, livres de poche, bd...) enfants, ados et adultes, classés par thèmes (alsatic, cuisine, politique, géographie, bien être, histoire, développement personnel....) à tout petit prix.

Un très large choix, vous y trouverez forcément votre bonheur !

Vente au profit d'APF France Handicap qui est le seul exposant. Les sommes récoltées serviront à financer des actions en faveur des personnes handicapées du département.

📅 : Jusqu'à dimanche de 10 à 18h.

📍 : Rothus à Habsheim

Collectes mobiles de dons du sang :

Plus d’une dizaine de collectes sont prévues un peu partout dans le Haut-Rhin pour permettre à toute personne qui le souhaite de venir donner un peu de son sang. Un acte citoyen indispensable pour sauver des vies.

Si vous le pouvez, mobilisez vous car les besoins sont importants mais les dons eux malheureusement ont tendance à être en baisse.

Conditions : Etre majeur, en bonne santé, venir avec une pièce d’identité.

Prévoyez une heure de votre temps ( collation comprise)

Lundi :

Sainte Croix aux Mines : salle des fêtes 16h30 à 19h30

Artzenheim : Salle polyvalente 17h à 19h30

Rumersheim le Haut salle de musique 16h30 à 19h30

Mardi

Kingersheim : salle polyvalente 16h30 à 19h30

Michelbach le bas : salle père Muller 16h30 à 19h30

Mulhouse Coopérative U de 11h à 12h et 13h à 15h

Mercredi

Bartenheim : Espace 2000 15h30 à 19h30

Lutterbach salle de la Brasserie 15h30 à 19h30

Jeudi

Baldersheim salle polyvalente 16h30 à 19h30

Rantzwiller Foyer St Georges 16h30 à 19h30

Hausgauen salle polyvalente 16h30 à 19h30

Vendredi

Mulhouse IFMS 13h à 17h

Carspach Cercle Caétholique 16h30 à 19h30