Un Forum emploi et formation à Illzach :

Ce forum gratuit a pour vocation de rapprocher, en priorité, les habitants du quartier des Jonquilles des employeurs locaux, des centres de formation et des conseillers emploi et orientation.

Il permet de :

- Découvrir des opportunités d’emploi dans la région.

- Rencontrer des professionnels de la formation.

- Bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour vos projets professionnels.

L’événement s’adresse en priorité aux habitants du quartier des Jonquilles, mais reste accessible à toute personne intéressée par l’emploi et la formation dans la région.

📅 : Mardi 30 septembre – 14h à 17h

📍 : Place des Jonquilles (logements Néolia), Illzach



Entrée : Libre – priorité aux habitants du quartier

Un nouveau parcours à découvrir au Musée d’histoire naturelle de Colmar :

Le Musée d’histoire naturelle, installé au cœur de la Petite Venise, vient de rouvrir ses portes après des mois de travaux. Et c’est une toute nouvelle expérience qui est proposée avec une scénographie réinventée et de nouvelles salles. Il y a moins de mélanges des univers et davantage d’explications à travers de nouveaux panneaux pour favoriser une expérience complète et immersive. L’égyptologie devient ainsi une pierre angulaire du musée.

📅 : Mardi 30 septembre 11H pour l'inauguration officielle avec le maire Eric Straumann - Ouverture du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et les week-ends et vacances de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

📍 : Musée d’histoire naturelle à Colmar







Rentrée Yoga Enfant à Hésingue :

La Comète de Hésingue propose dès aujourd’hui du Yoga pour enfants & ados. Une activité différente pour aider les plus jeunes à mieux se connaître, développer sa concentration et à trouver sa place dans le monde. C’est ouvert aux 6-14 ans. Si ça vous interresse sachez que vous pouvez bénéficier d’une séance gratuite à condition de prévenir avant.

📅 : Tous les lundis et mardis de 17h15 à 18h15

📍 : Comète Hésingue

Plus d’infos sur http://www.yoga-sof.fr