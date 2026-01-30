Nouvelle édition du Festival Herrli’scène :

La Troupe Théâtrale d’Herrlisheim vous invite à la nouvelle édition d’Herrli’Scène. Jusqu’au 7 mars , rdv à la Salle Saint-Michel de Herrlisheim (68) ! Cette année encore, rires, émotions et imagination seront au rendez-vous avec trois spectacles pour toute la famille :

Cher Trésor : Une comédie mordante et pleine d’ironie sociale dans laquelle on découvre que ce n’est pas le fait d’être riche qui compte, mais que les autres le croient…

Il était une autre fois : un conte revisité plein d’humour et de surprises à voir en famille.

Promotion Randonnée par la troupe du P’tit Bazart : Une comédie d’aventure et de situations cocasses où la montagne réserve bien des surprises !

(déconseillé aux moins de 8 ans)

Entrée gratuite – plateau – petite restauration sur place.

📅 : Jusqu'au 07 mars

📍 : Salle St Michel à Herrlisheim

Salon Formation Emploi à Colmar

Si vous avez envie de faire avancer votre carrière ou d’en savoir plus sur les formations et métiers qui vous intéressent, rendez-vous aujourd’hui et demain au Parc Expo de Colmar pour le Salon Formation Emploi Alsace ! Un événement où chacun est le bienvenu pour explorer toutes les opportunités qui s’offrent à lui. Plus de 350 exposants seront là : des écoles, des professionnels, des organismes de formations. Il y aura aussi tout un tas d’ateliers sur des thématiques variées : micro organisme, artisanat, handicap etc…

📅 :Vendredi 30 et samedi 31 janvier de 9h à 18h

📍 : Parc expo de Colmar

Plus d”infos sur www.sfe-alsace.com

Place au tournoi de foot U12 Florfm Cup :

Un bon plan pour les passionnés de foot, de sport, mais pas que… Tout le monde appréciera ceTournoi de football U12 FLOR FM CUP, un tournoi avec les élites U12 des clubs de l’Agiir Florival, SR Colmar, RC Strasbourg, AS Nancy Lorraine et pleins d’autres. Une occasion unique de découvrir les futures pépites du football de la région

Petite restauration sur place.

📅 : Dimanche 01er février de 9H30-17H30

📍 : Stade Municipal - Ensisheim