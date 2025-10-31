La 10ème édition du Salon du Tatouage et du Piercing :

RDV au Parc Expo de Mulhouse pour découvrir ce salon du tatouage et du Piercing. Sur place, vous pourrez rencontrer 150 tatoueurs dans tous les styles, des perceurs. découvrir les différents shows, concours, animations. Mais surtout ce soir ce salon propose une Halloween Party FLOR FM. Une soirée de ouf, avec DJ résident FLOR FM. Venez déguisés et tentez de gagner votre tatouage.

📅 : Vendredi 31 octobre de 17 à 23h, samedi 01er novembre de 10 à 23h et dimanbche 02 novembre de 10 à 20h

📍 : Parc Expo de Mulhouse.

La Halloween party Florfm elle débute ce vendredi soir 19h

Puisqu’on parle d’Halloween, plusieurs événement sont proposés ce soir

nocturne au parc du Petit Prince à Ungersheim ce vendredi 31 octobre

Nuit de l’étrange ce soir au musée de l’automobile de Mulhouse

Nocturne Halloween à la Cité du Train de Mulhouse ce soir

Nuit Halloween à l'Aéroclub de Rixheim

Nuit des frissons au Centre Socio Culturel du pays de Thann

Halloween thème Harry Potter à la ferme botanique Ecovie à Kingersheim

retrouvez tou sles bons plans halloween sur : https://www.jds.fr/mulhouse/agenda/halloween-462_B

On fêtera Halloween aussi ce week end à Seppois Le Bas

La soirée Halloween 2025 aura lieu demain à la salle polyvalente. RDV dès 21h. Avec d’abord 2 parcours, 2 labyrinthes dont un pour les adultes. Puis une ambiance clubbing avec Basada et DJ Badsam.

Attention l'événement se présente comme le plus grand parcours hanté du sundgau !!! Âmes sensibles s’abstenir...

📅 : Samedi 01er novembre à partir de 21h

📍 : Salle polyvalente Seppois le Bas

Info plus : Grande Boum Halloween ce dimanche :

Bon plan pour les plus jeunes et les enfants : une grande Boum Halloween ce dimanche à la Bringue de Wittenheim. Venez déguisés, venez profiter de l’après-midi … Évidemment, il y aura de la musique et des bonbons.

📅 : Dimanche 02 novembre - à partir de 14h

📍 : Bringue de Wittenheim