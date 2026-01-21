Il l’a révélé dans une interview. Le réalisateur James Cameron lui aurait proposé de jouer dans Avatar avec à la clé 10% des recettes de la saga. Le réalisateur lui a proposé en lui disant que si il refusait, il opterait alors pour un acteur inconnu. Pour James Cameron son film n’avait pas besoin d’un grand nom pour le promouvoir. Matt Damon n’y a pas vraiment cru, il a refusé ! Aujourd’hui encore il regrette. Avatar a déjà rapporté plus de 6 milliards de dollars. Matt Damon le dit lui-même : il est aujourd’hui l’acteur qui a le plus perdu. C’est encore quelque chose de brutal pour moi, mais mes enfants mangent à leur faim, je vais bien!” a-t-il déclaré