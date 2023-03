C’est la dernière querelle en date au sein de la famille Windsor : le duc et la duchesse de Sussex n’auront plus de résidence officielle en Grande-Bretagne. Selon les quotidiens « The Sun » et « The Telegraph », le palais de Buckingham a envoyé « un avis d’expulsion » à Harry et Meghan. Le roi Charles a retiré au couple l’usage de sa résidence Frogmore Cottage. Le couple n’a plus d’adresse royale pour leurs rares voyages au Royaume-Uni. La presse y voit la réponse du roi à la publication du livre explosif du prince Harry.

Dans ce livre, Harry n’épargne personne de la famille royale. Et attention : Harry a confié qu’il avait écarté le pire pour ne pas blesser sa famille et qu’il avait de quoi écrire un autre livre aussi explosif.