Le compte Instagram de Bad Bunny, celui qui a enflammé la mi-temps du super Bowl dimanche, a intégralement vidé son compte Instagram, sans aucune explication pour ses 53,2 millions d'abonnés. "Aucune publication", peut-on désormais lire sur la page d'accueil du compte, également dépouillé de la photo de profil, qui ne suit plus aucun autre compte. Seul subsiste son prénom, Benito Antonio et un lien pour écouter son album "Debi tirar mas fotos" ( J'aurais dû prendre plus de photos). Le compte TikTok de Bad Bunny, suivi par 39 millions d'abonnés, est lui toujours là.

Juste pour info : Le concert de Bad Bunny dimanche au Super Bowl a battu sur Youtube le record de visionnages en 24 heures, dépassant les 48 millions.