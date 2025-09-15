Le chanteur portoricain démarre en novembre une tournée mondiale qui le mènera notamment en France. Mais il exclut de se produire aux Etats-Unis. Il ne mettra pas un pied dans le pays de Donald Trump.

Interrogé sur ce choix, l'artiste portoricain a répondu avec beaucoup de franchise craindre pour ses fans latino. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche Donald Trump s'est lancé dans une chasse aux migrants qu'il veut faire expulser du territoire américain.

Si les Américains ne verront pas Bad Bunny en concert, les Français pourront, eux, l'applaudir à Paris le 04 juillet 2026 et à Marseille le 01er juillet 2026.