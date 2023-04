Voici la version corrigée et révisée de votre texte :

Bad Bunny a présenté ses excuses à Harry Styles lors de son concert au festival Coachella. Pendant sa performance au premier week-end du festival, le chanteur portoricain avait affiché un tweet sur les écrans de la scène disant "Benito pourrait faire As It Was, mais Harry ne pourra jamais faire El Apagon". Les fans ont interprété ce message comme une insulte envers le chanteur britannique.

Cependant, Bad Bunny s'est excusé auprès de Harry Styles en déclarant : "Désolé Harry, c'était une erreur de mon équipe. On t'aime". Pour l'instant, Harry Styles n'a pas encore réagi à cette déclaration.