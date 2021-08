Des écoutes à huit chiffres sur les plateformes musicales, une tournée internationale en vue mais surtout depuis ce matin, un tout premier album dans les bacs du 68 : la chanteuse Barbara Pravi est très fière de présenter son opus nommé "On n'enferme pas les oiseaux".

Quand on pense à Barbara Pravi, on pense forcément à l’Eurovision ! Avec son superbe titre “Voilà”, elle a terminé 2eme du dernier concours de l’eurovision. Une place que la France n’avait plus occupée depuis longtemps. Pour elle, c’est une grande fierté, une aventure dont elle ne garde que de bons souvenirs :

“J’ai tous les avantages d' avoir fait ce concours, c' est -à- dire de la visibilité à ma chanson et à tout ce que j' ai fait avant. Je suis ravie d avoir pu concourir " explique-telle.

Aujourd’hui Barbara Pravi souhaite se dévoiler davantage encore. Au travers des 11 chansons de son album, elle va parler d’elle, partager ses émotions, son vécu. Et pour toucher son public, elle s’adresse à eux en toute simplicité et en français. Car selon Barbara Pravi, les émotions dépassent les frontières des langues.

“J' ai mis de tout mon coeur dans cet album et je crois que l' émotion est plus forte que tout. Ça traverse les langues et les frontières parce que ça vient toucher en nous ce qu' on a de commun, notre humanité commune.”

Cet album “On n’enferme pas les oiseaux”, Barbara Pravi le prépare depuis 7 ans. Autant dire que la chanteuse est impatiente de savoir quel accueil le public réservera à son travail.

Puis la jeune auteure-compositrice-interprète partira en tournée. Pour faire découvrir ses nouvelles chansons sur scène, la chanteuse sera en concert au Trianon en février 2022, deux dates déjà complètes. Elle passera aussi par l'Olympia , plusieurs villes de France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas et et et …. l’Alsace aussi .

Barbara Pravi sera sur la scène de l'Eden de Sausheim le 22 mars 2022.

D' ici là prenez le temps de découvrir son 1er album “On n' enferme pas les oiseaux”, il est dispo depuis ce matin dans tous les bacs du 68.