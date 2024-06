Lors d'une cérémonie à l'Elysée, Vitaa a été décorée de la médaille des Chevaliers des arts et des lettres par Rachida Dati, l'actuelle ministre de la Culture. Une belle consécration après 18 ans de carrière pour récompenser l'ensemble de sa carrière et son apport à la culture française. VItaa s’est dite fière et honorée. (Pour rappel, elle sera le 27 octobre prochain au Zénith de Strasbourg)

Notons que lors de cette vague de nomination, d’autres personnalités ont eu droit à cet honneur dont la chanteuse et comédienne Camélia Jordana, l'acteur et réalisateur Franck Gastambide, le chorégraphe Mehdi Kerkouche, l'artiste Zaho de Sagazan.