Quelques mois après la finalisation de leur divorce, Ben Affleck a tenu à être présent auprès de Jennifer Lopez pour l’avant-première du film «Kiss of the Spider Woman» à New York. Une apparition surprise sur le tapis rouge qui a enchanté les photographes sur place. Il faut préciser que la comédienne de 56 ans tient le premier rôle, tous deux en sont également les producteurs exécutifs. Ces retrouvailles inattendues et complices ont inévitablement participé activement à la promotion du long métrage.